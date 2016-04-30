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В Благовещенске освятили первую партию куличей

В Благовещенске освятили первую партию куличей

В среду, 12 апреля, в одном из кондитерских цехов Благовещенска освятили более сотни куличей. Традиционно, за несколько дней до праздника Великой Пасхи в цех приглашают священника для обряда освящения.

После этого первую партию куличей выставляют на продажу. Но печь кексы кондитеры будут вплоть до воскресенья. В планах – изготовить около 12 тонн изделий. Это будут пасхальные куличи и кексы с творожной прослойкой. На них уйдет примерно 60 тонн муки и не меньше 1,5 тонны изюма.

«Технология приготовления теста не изменяется из года в год. Что касается внешних изменений, то мы вносим каждый год свои. В этом используется дополнительная декоративная посыпка и мармеладные изделия», – рассказала начальник цеха Наталья Тутынина.

По словам пекарей, в последнее время благовещенцы предпочитают покупать большие куличи с художественным оформлением. Самый большой кулич будет весить почти килограмм.

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#праздники

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Комментарии
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  • Александр FR

    Александр FR
    29 минут назад

    О- это пекарня Амурского кулинара. Очень знатная продукция.

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