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Амурские молодогвардейцы выстроились в знаковую надпись ко Дню космонавтики

Амурские молодогвардейцы выстроились в знаковую надпись ко Дню космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) из разных уголков Приамурья провели массовый флешмоб. Молодогвардейцы всего региона выстроили огромную «живую» надпись – «Космодром Восточный». Каждый из муниципалитетов трудился над своей буквой. Акцию посвятили 56-летней годовщине со дня первого полета человека в космос.

По мнению активистов МГЕР, космодром стал гордостью и достоянием области, а амурчане гордятся тем, что на их глазах в родном регионе создается современная космическая история.

«В Приамурье построен самый современный космодром, благодаря которому Россия день за днем доказывает, что мы были первыми в космосе 56 лет назад и останемся первыми навсегда», – прокомментировал руководитель Амурского отделения МГЕР Алексей Безруков.

Просмотров всего: 302

#космодром #отдых #праздники

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Арболет

    Арболет
    1 час назад

    Лучше бы эти гвардейцы Едросни выкопали какой нибудь котлован, или построили бы дорогу, убрали бы территорию, посадили бы деревья. От этого была бы польза. А, этим флешмобом можно гордится только в стаде обезьян.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    о , господи, хватит уже во что то постоянно "выстраиваться".

  • ay

    ay
    1 час назад

    Арболет

    Лучше бы эти гвардейцы Едросни выкопали какой нибудь котлован, или построили бы дорогу, убрали бы территорию, посадили бы деревья. От этого была бы польза. А, этим флешмобом можно гордится только в стаде обезьян.



    Это же работать надо.

  • ay

    ay
    1 час назад

    А что Рогозин не приехал с дорогими гостями в этот раз? Все равно ж летает сюды с проверками. И не раз ещё прилетит - виноградаря ж на следующий пуск звал.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ayА что Рогозин не приехал с дорогими гостями в этот раз? Все равно ж летает сюды с проверками. И не раз ещё прилетит - виноградаря ж на следующий пуск звал.


    а следующий пуск сразу на Луну? Не подскажите?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Учились бы лучше, югендовцы очередные. Сколько сразу ошибок в словах "Распил" и "Откат". Ибо эти два слова 100% характеризуют сам ксмодром.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Кто о чем а либерасня о своем больном воображении. Скучно, девочки.

  • ay

    ay
    1 час назад

    alex 3

    ay

    А что Рогозин не приехал с дорогими гостями в этот раз? Все равно ж летает сюды с проверками. И не раз ещё прилетит - виноградаря ж на следующий пуск звал.



    а следующий пуск сразу на Луну? Не подскажите?



    На Луну ещё рано. Тут в прошлый-то раз не всё штатно прошло. То ракета закапризничала, то спутник потерялся. Да и инфраструктура ещё, вродь как, не шибко готова.

  • ay

    ay
    1 час назад

    oenesterov

    Кто о чем а либерасня о своем больном воображении. Скучно, девочки.



    Что? Цепануло то, что ваше "построение" вызвало неприятие в обществе?

  • m007

    m007
    56 минут назад

    Ну а фотки где

    СаняЧ там есть?, посмотреть хочется, обычно образы людей точно выстраиваю, опознать потом могу.

    Сдается мне СаняЧ девченка.

  • full

    full
    56 минут назад

    Мгер - это армянское или грузинское слово?

  • Хмык

    Хмык
    55 минут назад

    Это было бы смешно, но... грустно.

    Молодежь, пусть и по чьему-то науськиванию занимается откровенной фигней. За это надеется получить конкретные очки, которые потом могут сработать при поступлении в ВУЗ, поступлении на работу, продвижении по общественной лестнице... А за что? А за всякую чушь. Главное быть в тренде. Главное засветиться по телеку, попасть на глаза нужным людям. При этом никакой работы, главное быть в нужном месте в нужное время.

    Вот так и растет поколение лодырей - приспособленцев.

    Ура что ли?

  • СаняCh

    СаняCh
    52 минуты назад

    А гадят в комментариях все те же ники) Забавно

  • m007

    m007
    50 минут назад

    СаняCh

    А гадят в комментариях все те же ники) Забавно



    Фотки выложи

  • full

    full
    48 минут назад

    СаняCh

    А гадят в комментариях все те же ники) Забавно



    А сколько денег списали на эту акцию, поделись.

  • Арболет

    Арболет
    41 минута назад

    Уровень деградации чиновников которые занимаются молодежной политикой вырос. Они считают, что если построить школьников в ряд в день космонавтики, то это вызовет умиление, слезы радости и гордости за великую космическую державу, подымет дух патриотизма у молодежи. Все подростки побегут записываться в отряд космонавтов, а самые продвинутые бросят курить, пить, и нюхать.

    На это хочется сказать словами Лаврова - дебилы.

  • Tуман

    Tуман
    35 минут назад

    Что означает имя Мгер: «солнечный» (имя Мгер армянского происхождения).

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    33 минуты назад

    Tуман

    Что означает имя Мгер: «солнечный» (имя Мгер армянского происхождения).



    Понятно. Солнечные дети. Дааа, ушшш.

  • full

    full
    32 минуты назад

    Tуман

    Что означает имя Мгер: «солнечный» (имя Мгер армянского происхождения).



    Спасибо! А что означает солнечный?

  • Хмык

    Хмык
    31 минута назад

    А вот интересно... на такую акцию нужно согласование?

  • Знаток28

    Знаток28
    24 минуты назад

    Пусть лучше бухают, и по подъездам ссать ходят?

  • Хмык

    Хмык
    20 минут назад

    Знаток28

    Пусть лучше бухают, и по подъездам ссать ходят?



    А они куда пошли после акции? Может и пошли бухать и сцать по подъездам.

  • oenesterov

    oenesterov
    15 минут назад

    Хмык

    Знаток28

    Пусть лучше бухают, и по подъездам ссать ходят?



    А они куда пошли после акции? Может и пошли бухать и сцать по подъездам.



    а может к твоей жене пошли...



  • Хмык

    Хмык
    12 минут назад

    oenesterov

    Хмык

    Знаток28

    Пусть лучше бухают, и по подъездам ссать ходят?



    А они куда пошли после акции? Может и пошли бухать и сцать по подъездам.



    а может к твоей жене пошли...



    Гыг. Ну тогда всё. Труба молодогвардейцам. Некому будет надписи на заборах на флешмобах писать.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    alex 3

    о , господи, хватит уже во что то постоянно "выстраиваться".



    У их руководителей ни на что другое сообразилки не хватает.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 минуты назад

    Знаток28Пусть лучше бухают, и по подъездам ссать ходят?


    Это ты не путай. По подъездам ссать Обамка бегал, а сейчас и Трамп начал.

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