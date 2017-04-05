Амурские молодогвардейцы выстроились в знаковую надпись ко Дню космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) из разных уголков Приамурья провели массовый флешмоб. Молодогвардейцы всего региона выстроили огромную «живую» надпись – «Космодром Восточный». Каждый из муниципалитетов трудился над своей буквой. Акцию посвятили 56-летней годовщине со дня первого полета человека в космос.

По мнению активистов МГЕР, космодром стал гордостью и достоянием области, а амурчане гордятся тем, что на их глазах в родном регионе создается современная космическая история.

«В Приамурье построен самый современный космодром, благодаря которому Россия день за днем доказывает, что мы были первыми в космосе 56 лет назад и останемся первыми навсегда», – прокомментировал руководитель Амурского отделения МГЕР Алексей Безруков.

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