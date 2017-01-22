Администрация Прогресса: колодец был накрыт крышкой до того дня, когда туда упал мальчик

Администрация поселка Прогресс прокомментировала происшествие, случившееся 10 апреля, когда 12-летний школьник упал в канализационный колодец. По информации местных властей, колодец был законсервирован еще в 2012 году и не использовался. Все это время он был накрыт стальной крышкой, которая исчезла перед тем, как произошел несчастный случай с ребенком.

«По словам очевидцев, 9 апреля до 17:00 колодец был накрыт, а 10 апреля стальная крышка исчезла. По данному факту направлено заявление в пункт полиции поселка Прогресс. В настоящее время силами ресурсоснабжающей организации колодец накрыт бетонной плитой. Администрация проводит мероприятия по выявлению причин отсутствия крышки, и виновные в данном происшествии будут наказаны», – сообщает администрация поселка.

Также в ответе властей говорится, что колодец расположен между автомобильной дорогой и тротуаром, где нет пешеходной дорожки. Глубина колодца составляет 3 метра, запорная арматура и трубы в колодце демонтированы, он заполнен грунтовыми водами на полметра. Тогда как мать пострадавшего мальчика рассказывала журналистам, что ее сын, находясь в воде, не доставал до дна колодца, поэтому вскарабкался на стены.

Ребенок пробыл в таком положении до приезда спасателей. После его доставили в больницу, где врачи заключили, что у мальчика переохлаждение. По факту случившегося начала проверку полиция.

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