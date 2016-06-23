В Благовещенске в районе Калининского переезда установят новые дорожные знаки

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На улице Калинина около ж/д переезда установят два новых дорожных знака: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Недавно в этом районе реконструировали перекресток улиц Калинина – Тенистая. Однако из-за припаркованных машин первая полоса улицы Калинина при движении от кольца к центру города фактически не работает. Новые знаки помогут увеличить пропускную способность дороги.

В адрес администрации областного центра поступило обращение начальника ГИБДД города Благовещенска о внесении изменений в проект организации дорожного движения по улице Калинина в районе дома № 126 по вопросу установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» для увеличения пропускной способности.

В 2016 году в связи с окончанием реконструкции перекрестка Калинина – Тенистая была изменена схема организации дорожного движения по улице Калинина от кольцевой развязки до улицы Заводской, а также по улице Тенистой в районе пересечения с улицей Калинина.

Основные мероприятия, которые повлияли на изменения организации движения – это увеличение количества полос движения и изменение режима работы светофорного объекта. Проведенные мероприятия позволили увеличить пропускную способность улиц и увеличить безопасность дорожного движения.

Однако в ходе контроля за организацией дорожного движения было установлено, что первая полоса по улице Калинина при движении со стороны кольцевой развязки в сторону улицы Тенистой в районе дома № 126 не работает из-за припаркованных транспортных средств. А все машины движутся в прямом направлении по второй полосе. И, только минуя припаркованные автомобили, перестраиваются на первую полосу.

Комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела данное обращение, члены комиссии приняли данную информацию к сведению, вынесли вопрос на обсуждение и проголосовали за установку знаков и внесение изменений в проект, сообщает пресс-служба городской администрации.

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