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Опять осадки и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 13 апреля

Опять осадки и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 13 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 13 апреля ожидается переменная облачность. Местами выпадут слабые и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер выберет западное, юго-западное направление и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит минус 5…10 градусов, местами по северу – минус 13…18 градусов. Днем термометры покажут от 7 до 12 градусов тепла, местами по крайним северным районам – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске 13 апреля будет переменная облачность, без осадков. Западный ветер разгонится ночью до 6 метров в секунду, в утренние часы и днем усилится до 11 метров в секунду. Столбики термометров покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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