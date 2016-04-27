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12апреля
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С космодрома Восточный хотят запускать до 10 ракет в год

С космодрома Восточный хотят запускать до 10 ракет в год
Фото: «Роскосмос»

Планируется, что в будущем с космодрома Восточный в Приамурье будут взлетать 8-10 ракет в год. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Что касается пусков с космодрома в 2017 году, то они запланированы на декабрь. С Восточного стартуют две ракеты «Союз-2» – в рамках госпрограммы. В космос отправятся спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и «Метеор-М». Последний открывает серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения.

С Восточного будут проходить коммерческие запуски, в частности речь о британских космических аппаратах OneWeb. Так, в 2018 году запланировано 2-3 коммерческих пуска, в 2019-м – 6-7.

Фото и инфографика «Российской газеты»

Также Игорь Комаров рассказал, что в 2018 году на Восточном должно начаться строительство комплекса сооружений для ракеты-носителя «Ангара-А5». В планах также создание комплекса для сверхтяжелой ракеты и его использование для освоения дальнего космоса. «Но это уже за рамками 2025 года», – пояснил Комаров.

Как сообщало Амур.инфо, первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Изначально старт намечался на 27 апреля, но был отложен на сутки по техническим причинам.

Просмотров всего: 752

#космодром #космос #технологии

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    1 час назад

    Трёшки-матрёшки, гептил же как из ведра будет на голову лить!

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Недавно читал большую статью, на lenta.ru так вот, там анализ нашей космической отрасли, итог, таков, если все пойдет так же, через два года, РФ , пройдет точку не возврата, и ни когда не догонит ни США ни КНР в космосе, вообщем все печально, еще пять лет назад мы были первые по количеству запусков, теперь нас опережают те же США и КНР, и перспективы весьма сомнительные..

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    1 час назад

    Maikl

    Недавно читал большую статью, на lenta.ru так вот, там анализ нашей космической отрасли, итог, таков, если все пойдет так же, через два года, РФ , пройдет точку не возврата, и ни когда не догонит ни США ни КНР в космосе, вообщем все печально, еще пять лет назад мы были первые по количеству запусков, теперь нас опережают те же США и КНР, и перспективы весьма сомнительные..



    Мы им будем двигатели продавать

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    В перспективе 2-3 года, американцы и прочие странны, откажутся от ракетных двигателей РД...они активно разрабатывают свои, и уже успешно испытывают, причем частные компании, за свои средства.. а это будет для нас катастрофически

  • full

    full
    1 час назад

    Странно, и почему сократили планы запусков фактически в два раза? При таком темпе про рентабельность космодрома можно и не вспоминать.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    full Странно, и почему сократили планы запусков фактически в два раза? При таком темпе про рентабельность космодрома можно и не вспоминать.


    Из той же статьи, из 80 - ти двигателей РД 180, 50 были бракованы, некоторые детали используемые в двигателях, в место драгоценных металлов, которые выдерживают более высокие температуры, были заменены на другие..

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    full Странно, и почему сократили планы запусков фактически в два раза? При таком темпе про рентабельность космодрома можно и не вспоминать.


    мы уже только третьи в мире по количеству запусков, а перспективы еще хуже. НАСА во всю разрабатывает аналог нашим двигателям, а мы ничего нового не придумали.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    1 час назад

    Илон Маск скоро задавит всех своим демпингом. Но директор российской госкорпорации до последнего будет гнать туфту.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Конечно. Маск зарабатывает деньги,а роскосмос пилит бюджет.

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