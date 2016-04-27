С космодрома Восточный хотят запускать до 10 ракет в год

Фото: «Роскосмос»

Планируется, что в будущем с космодрома Восточный в Приамурье будут взлетать 8-10 ракет в год. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Что касается пусков с космодрома в 2017 году, то они запланированы на декабрь. С Восточного стартуют две ракеты «Союз-2» – в рамках госпрограммы. В космос отправятся спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и «Метеор-М». Последний открывает серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения.

С Восточного будут проходить коммерческие запуски, в частности речь о британских космических аппаратах OneWeb. Так, в 2018 году запланировано 2-3 коммерческих пуска, в 2019-м – 6-7.

Фото и инфографика «Российской газеты»

Также Игорь Комаров рассказал, что в 2018 году на Восточном должно начаться строительство комплекса сооружений для ракеты-носителя «Ангара-А5». В планах также создание комплекса для сверхтяжелой ракеты и его использование для освоения дальнего космоса. «Но это уже за рамками 2025 года», – пояснил Комаров.

Как сообщало Амур.инфо, первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Изначально старт намечался на 27 апреля, но был отложен на сутки по техническим причинам.

Просмотров всего: 752

#космодром #космос #технологии

распечатать