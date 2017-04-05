В Забайкалье солдат-срочник погиб, подорвавшись на мине

Фото: primrep.ru

Солдат-срочник погиб в Забайкальском крае в результате подрыва на мине. За жизнь военнослужащего в течение шести часов боролись врачи, но ранение было слишком тяжёлым – солдат умер в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в краевом минздраве.

По данным ведомства, пострадавший был доставлен в центральную больницу Карымского района днём во вторник, 11 апреля. К оказанию экстренной помощи подключились хирурги больницы, также из 321-го военного госпиталя города Читы выехали бригады хирургов и реаниматологов.

«11 апреля в 14:10 в ЦРБ Карымского района был доставлен военнослужащий срочной службы 1997 года рождения с минно-подрывным ранением в состоянии крайней степени тяжести… Операция длилась около шести часов. К сожалению, из-за характера ранений, несовместимых с жизнью, спасти молодого человека не удалось, и в 22.15 он скончался», – констатировала главврач ЦРБ Карымского района Татьяна Дульская.

Как сообщил представитель Восточного военного округа (ВВО), инцидент произошёл, когда военнослужащий патрулировал бывший склад боеприпасов, передаёт RT.

«Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в Забайкальском крае, в ходе патрулирования периметра бывшего склада боеприпасов вблизи н.п. Большая Тура отклонился от маршрута, увидев на земле неустановленный предмет. При попытке поднять предмет произошла детонация», – рассказал представитель ВВО, добавив, что специальная комиссия округа совместно с правоохранительными органами проводит по данному факту проверку.

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