В космограде Циолковский отпраздновали День космонавтики

В среду, 12 апреля, в День космонавтики в новом амурском городе Циолковский прошли торжественные мероприятия. В них приняли участие губернатор «космической области» вместе с коллективами предприятий ракетно-космической отрасли и обеспечивающей инфраструктуры, задействованными на космодроме Восточный, и жителями Циолковского.

В космоград также приехали главы, ректоры вузов, руководители и учащиеся школ области, руководители федеральных и муниципальных организаций, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для нас День космонавтики – праздник. Наш регион в прошлом году получил статус космической гавани России. Сегодня представители госкорпорации "Роскосмос" еще раз подтвердили – освоение космоса будет с космодрома Восточный. Решение, которое они согласовали с президентом.

Планируется строительство второй очереди под тяжелую "Ангару". В последующем – пилотируемые пуски и ожидание, что программа освоения Луны будет тоже с Восточного. Для Приамурья это не только огромное достижение отечественной космонавтики. Для нас это и новые отрасли экономики, и новые форматы образования и профессионального обучения.

В регионе появилось столько космических классов, наши ребята учатся в ведущих вузах страны, возвращаются на космодром, создают здесь семьи. Это десятки тысяч новых рабочих мест и сотни новых предприятий. И, конечно, это новый город Циолковский, рассчитанный на 25 тысяч жителей. Со временем он станет крупнейшим в России наукоградом. Это развитие туризма, здравоохранения.

Недавно открыли поликлинику ФМБА с современным и уникальным оборудованием, которого нет от Урала до Дальнего Востока. Но нам нужны люди. В Приамурье приезжают специалисты из других регионов страны. Мы видим ребят, которые начинали работать в стройотрядах на Восточном, а сегодня они работают в ЦЭНКИ и в других подразделениях корпорации "Роскосмос"», – сказал Александр Козлов.

После торжественного построения на площади ЗАТО, присутствующие возложили цветы к бюстам первому космонавту мира Юрию Гагарину и основателю современной космонавтики и ракетной техники Константину Циолковскому.

Затем в культурно-досуговом центре «Восток» прошло торжественное мероприятие, на котором Александр Козлов вручил благодарственные письма губернатора.

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#космодром #праздники

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