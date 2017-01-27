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Сегодня, 14:06 13

В благовещенском детсаду № 3 закрывают часть логопедических групп

В благовещенском детсаду № 3 закрывают часть логопедических групп
Фото: 1tulatv.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Тамара Лаврова (имя и фамилия изменены по ее просьбе – Прим. ред.). Женщина рассказала, что в детском саду № 3 будут закрыты две группы для детей с проблемами речи. Для горожанки это стало очень неприятным сюрпризом.

Ребенок Тамары посещает четвертый корпус детсада № 3, который находится по адресу: улица Фрунзе, 46. За два года, говорит благовещенка, специалисты очень помогли малышу в развитии речи. Значительный прогресс наблюдается и у других детсадовцев.

Сейчас в садике на Фрунзе, утверждает она, четыре логопедические группы, имеются и простые. В каждой логопедической группе предусмотрены 15 мест. Теперь же появилась информация, что две такие группы из четырех собираются закрыть. Логопедов, работающих в них, увольняют с 1 июня.

«Они (руководство садика – Прим. ред.) нам ничего не говорят. Я считаю, что все это связано с финансированием. Была еще одна группа логопедическая, они ее раскидали по четырем группам, то есть к нам добавились в группу в середине года трое ребят, и у нас по факту уже 19 человек. Плюс хотят сделать новые простые группы. Наверное, таким образом решают проблему очередей в детские сады в городе», – отмечает Тамара.

Простая группа детского сада, говорит женщина, рассчитана примерно на 30 мест, против 15 в логопедической.

«В простых группах такие дети – как изгои. Ребенок плохо говорит, замыкается, его не берут ни на какие мероприятия. А здесь они все равны, с одинаковой проблемой. Я считаю, что это кощунственно – закрывать группы, которые дают буквально вторую жизнь», – рассуждает собеседница.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к заведующей детским садом № 3 Галине Косицыной. Она рассказала, что Тамара заблуждается – в четвертом корпусе детсада на улице Фрунзе в общей сложности 12 групп, из них 10 логопедических и 2 общеразвивающие. В результате изменений в саду будет 8 логопедических групп и 4 общеразвивающие.

«В этом году у нас выпускаются в школу четыре логопедические группы. Согласно очереди в сад, которая есть на сегодняшний день, у нас потребность в двух логопедических группах. Все ребятишки, которые стоят в очереди, пойдут в детский сад. Проанализировав всю ситуацию, мы приняли такое решение», – сказала Галина Косицына.

В городском управлении образования сообщили, что в этом детском саду на 2017/2018 учебный год для детей, нуждающихся в коррекции речи, будет достаточно двух групп. Все, кто находится в очереди в логопедические группы, попадут именно в эти группы, при этом количество детей в них будет соответствовать нормативу. Никого из педагогов не увольняют. Два логопеда уходят на пенсию по старости.

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#дети

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Комментарии
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  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    3 часа назад

    Вот и понеслось. Совсем недавно пыталась ребенка инвалида выгнать. А теперь группы закрывает. Может нужно пересмотреть кандидатуру зав.детским садом? Хотя в принципе такие вопросы она самостоятельно не принимает, а значит Управление образование приложило здесь руку. Посмотрите сколько детей нуждаются в коррекции, а здесь нати закрыть. Лучше открывайте новые сады. Чем ущемляйте других. Так не должно быть. И смотрите, что в городе делается. школы специализированные закрывают, детские сады с такими детками сокращают. А ведь кричим безбарьерная среда, инклюзивное образование. Да как его можно получить, если нет помощи дошкольной, урезают. Господин Козлов обратите внимание на проблему с детками - инвалидами. А то некоторые руководящие должности и лиц на них надо пересмотреть наверное.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Белый Ангел

    Господин Козлов обратите внимание на проблему с детками - инвалидами.



    А на проблемы обычных детей не нужно обращать внимания? Или инвалиды в приоритете?

  • 55

    55
    2 часа назад

    Так зачем бодряку обращать на эту проблему внимание, он же отчитался за нее перед Путиным В.В., что в Амурской области проблема с детскими садами закрыта на 100 процентов.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    55

    Так зачем бодряку обращать на эту проблему внимание, он же отчитался за нее перед Путиным В.В., что в Амурской области проблема с детскими садами закрыта на 100 процентов.



    А разве это не так? Садиков уже больше, чем личинок. Так что сокращение муравейников логично и обоснованно.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад



    Или инвалиды в приоритете?



    Себя поставьте на место родителя с ребенком-инвалидом, который ходить не может или не разговаривает, не видит или не слышит, которого мучают припадки или судороги, а потом поймете всю пустоту, кощунство и глупость своего вопроса.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Кварц



    Или инвалиды в приоритете?



    Себя поставьте на место родителя с ребенком-инвалидом, который ходить не может или не разговаривает, не видит или не слышит, которого мучают припадки или судороги, а потом поймете всю пустоту, кощунство и глупость своего вопроса.



    И что? Где у нас записано в законах, что какая-либо группа общества имеет привилегии? Всё вами перечисленное это проблема родителей и только их. Если решили такого "ребёнка" воспитывать - почему считают что все им обязаны, от государства до окружающих?

  • Ренат Крымов

    Ренат Крымов
    1 час назад

    Мое мнение образование должно заниматься образованием, а вопросами здравоохранения больницы. А на эти бедные детские сады понавесили всего.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Клаус Хайда
    55

    Так зачем бодряку обращать на эту проблему внимание, он же отчитался за нее перед Путиным В.В., что в Амурской области проблема с детскими садами закрыта на 100 процентов.



    А разве это не так? Садиков уже больше, чем личинок. Так что сокращение муравейников логично и обоснованно.


    Это вы сейчас про какой город говорите?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Клаус Хайда

    55

    Так зачем бодряку обращать на эту проблему внимание, он же отчитался за нее перед Путиным В.В., что в Амурской области проблема с детскими садами закрыта на 100 процентов.


    А разве это не так? Садиков уже больше, чем личинок. Так что сокращение муравейников логично и обоснованно.


    Это вы сейчас про какой город говорите?



    А про какой город идёт разговор в новости?

  • тучка

    тучка
    1 час назад

    Опять стенания начались! Все им должны и обязаны! Это проблема только родителей. В городе масса практикующих логопедов, если вам дорог ребёнок, водите туда. А, там денюжек побольше платить придётся. И рыбку скушать и лобик почесать.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    тучка

    Опять стенания начались! Все им должны и обязаны! Это проблема только родителей. В городе масса практикующих логопедов, если вам дорог ребёнок, водите туда. А, там денюжек побольше платить придётся. И рыбку скушать и лобик почесать.



    И я о том же. Решили неполноценного ребёнка воспитывать - это только ваша проблема и не стоит её навязывать другим.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    40 минут назад

    Клаус Хайда
    MbIcли вcлyx

    Клаус Хайда

    55

    Так зачем бодряку обращать на эту проблему внимание, он же отчитался за нее перед Путиным В.В., что в Амурской области проблема с детскими садами закрыта на 100 процентов.


    А разве это не так? Садиков уже больше, чем личинок. Так что сокращение муравейников логично и обоснованно.


    Это вы сейчас про какой город говорите?



    А про какой город идёт разговор в новости?


    Ну я по этому и спросил, в новости про Благовещенск идёт разговор, а вы про какой-то другой фантастический город рассказываете. Про Готэм-сити?

  • Хмык

    Хмык
    34 минуты назад

    тучка

    Опять стенания начались! Все им должны и обязаны! Это проблема только родителей. В городе масса практикующих логопедов, если вам дорог ребёнок, водите туда. А, там денюжек побольше платить придётся. И рыбку скушать и лобик почесать.



    Так об этом и речь. Бесплатные логопеды сокращаются, куда идти? Правильно - к платным. Нормальный российский капитализм с человеческим лицом. Избавление от конкурентов.

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