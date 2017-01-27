В благовещенском детсаду № 3 закрывают часть логопедических групп

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Тамара Лаврова (имя и фамилия изменены по ее просьбе – Прим. ред.). Женщина рассказала, что в детском саду № 3 будут закрыты две группы для детей с проблемами речи. Для горожанки это стало очень неприятным сюрпризом.

Ребенок Тамары посещает четвертый корпус детсада № 3, который находится по адресу: улица Фрунзе, 46. За два года, говорит благовещенка, специалисты очень помогли малышу в развитии речи. Значительный прогресс наблюдается и у других детсадовцев.

Сейчас в садике на Фрунзе, утверждает она, четыре логопедические группы, имеются и простые. В каждой логопедической группе предусмотрены 15 мест. Теперь же появилась информация, что две такие группы из четырех собираются закрыть. Логопедов, работающих в них, увольняют с 1 июня.

«Они (руководство садика – Прим. ред.) нам ничего не говорят. Я считаю, что все это связано с финансированием. Была еще одна группа логопедическая, они ее раскидали по четырем группам, то есть к нам добавились в группу в середине года трое ребят, и у нас по факту уже 19 человек. Плюс хотят сделать новые простые группы. Наверное, таким образом решают проблему очередей в детские сады в городе», – отмечает Тамара.

Простая группа детского сада, говорит женщина, рассчитана примерно на 30 мест, против 15 в логопедической.

«В простых группах такие дети – как изгои. Ребенок плохо говорит, замыкается, его не берут ни на какие мероприятия. А здесь они все равны, с одинаковой проблемой. Я считаю, что это кощунственно – закрывать группы, которые дают буквально вторую жизнь», – рассуждает собеседница.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к заведующей детским садом № 3 Галине Косицыной. Она рассказала, что Тамара заблуждается – в четвертом корпусе детсада на улице Фрунзе в общей сложности 12 групп, из них 10 логопедических и 2 общеразвивающие. В результате изменений в саду будет 8 логопедических групп и 4 общеразвивающие.

«В этом году у нас выпускаются в школу четыре логопедические группы. Согласно очереди в сад, которая есть на сегодняшний день, у нас потребность в двух логопедических группах. Все ребятишки, которые стоят в очереди, пойдут в детский сад. Проанализировав всю ситуацию, мы приняли такое решение», – сказала Галина Косицына.

В городском управлении образования сообщили, что в этом детском саду на 2017/2018 учебный год для детей, нуждающихся в коррекции речи, будет достаточно двух групп. Все, кто находится в очереди в логопедические группы, попадут именно в эти группы, при этом количество детей в них будет соответствовать нормативу. Никого из педагогов не увольняют. Два логопеда уходят на пенсию по старости.

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