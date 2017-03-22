В Словении открыли памятник Юрию Гагарину

Фото: fandom.ru

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыт в городе Витанье на северо-востоке Словении. Это знаменательное событие произошло в минувший вторник, 11 апреля, рассказали ТАСС в посольстве РФ в Словении.

«Его имя и подвиг будут примером для следующих поколений, которые станут создавать будущее высоких технологий и познавать Вселенную. Также это поколение будет способствовать сотрудничеству между двумя нашими странами», – заявил на церемонии открытия бюста Гагарину Герой России, космонавт-испытатель, мэр Звёздного городка Валерий Токарев.

В мероприятии приняли участие посол России в Словении Доку Завгаев, председатель Государственного Совета Республики Словении Митя Бервар, мэр муниципалитета Витанье Мирко Полутник, губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Участникам торжественной церемонии было зачитано поздравительное обращение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, также присутствующим был показан фильм «Гагарин. Первый в космосе».

Идея установки бюста Юрия Гагарина возникла в марте этого года во время посещения Доку Завгаевым города Витанье, который связан с биографией одного из первых разработчиков техники для освоения космоса - австро-венгерского военного инженера словенского происхождения Германа Поточника-Ноордунга.

Власти Витанье планируют в дальнейшем, взаимодействуя с посольством РФ, создать в городе Аллею отцов-основателей космонавтики. К воплощению этой идеи уже подключились Дом-музей К.Э.Циолковского в Калуге, партнёры из Владимирской области и ряда других регионов России.

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