Безработные россияне могут лишиться бесплатных полисов ОМС

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Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА Новости. В Минздраве РФ подтвердили, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМС.

Информация была опубликована в докладе «Об итогах работы министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».

«Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян», – говорится в материале. Эти категории будут иметь право только на скорую помощь.

В Минздраве сообщили, что поправки затрагивают группу людей, за которых работодатель не платит страховых взносов. В министерстве объяснили, что страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных, в числе которых дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, взносы платят субъекты РФ.

При этом существует категория трудоспособных лиц, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, которые имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят, их и коснутся новые поправки. Согласно изменениям, их полис ОМС признают недействительным.

«Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», – заявили газете в Минздраве РФ.

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