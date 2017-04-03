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Безработные россияне могут лишиться бесплатных полисов ОМС

Безработные россияне могут лишиться бесплатных полисов ОМС
Фото: Podzontom.net

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА Новости. В Минздраве РФ подтвердили, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМС.

Информация была опубликована в докладе «Об итогах работы министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».

«Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян», – говорится в материале. Эти категории будут иметь право только на скорую помощь.

В Минздраве сообщили, что поправки затрагивают группу людей, за которых работодатель не платит страховых взносов. В министерстве объяснили, что страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных, в числе которых дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, взносы платят субъекты РФ.

При этом существует категория трудоспособных лиц, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, которые имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят, их и коснутся новые поправки. Согласно изменениям, их полис ОМС признают недействительным.

«Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», – заявили газете в Минздраве РФ.

Просмотров всего: 1379

#закон #здоровье #российская власть

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • комментатор

    комментатор
    3 часа назад

    Давно пора взяться за этот вопрос. Но не забыть сделать исключения для тех, кто временно не работает и находится в поиске.

  • Камилла

    Камилла
    3 часа назад

    Очень редко пользуюсь бесплатной медициной. Напугали...

    Нет, я делаю все отчисления, вот только не знаю зачем. Сначала нужно повысить уровень нашей бесплатной медицины, чтобы люди хотя бы понимали за что они делают отчисления (не малые), и для чего они стоят в длинных очередях.

  • m007

    m007
    3 часа назад

    Хорошая многоходовочка, че.

    Заодно и количество безработных сократится (сдохнут)

    Перед мировым сообществом не стыдно будет Путену.

    А то олимпиады, дворцы с уточками, рост ВВП, прирост населения и вдруг безработные какието. Откуда взялись непонятно.

    И еще гады както живут на пособие в 16 долларов в месяц и не дохнут.

  • m007

    m007
    3 часа назад

    Конституцию походу ваще Путен не читал.

    Че там про гарантии?

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    3 часа назад

    Так ведь есть еще вариант, что ты вроде бы и официально работаешь (трудовой договор заключен, номера всяких СНИЛС у тебя взяли), а взносы как-то не доходят до ФОМСа, ФСС и прочих.

  • maxcom

    maxcom
    2 часа назад

    Замечательно. Отказать экстренному больному (независимо от наличия полиса ОМС/гражданства) больницы не могут. А теперь еще и платить за этого пациента никто не будет.

    И**оты, б**.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    m007

    Конституцию походу ваще Путен не читал.

    Че там про гарантии?



    Причем здесь Путин? Глупый троль

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Может быть это и справедливости. Но! Где гарантии, что благодаря этой реформе станет лучше уровень здравоохранения? Что медперсоналу будут выплачивать достойные зарплаты? Где гарантии?!!! Нет их и не будет. Просто нашли ещё один способ проредить население страны. Ведь всё, к чему имеет отношение государство, напоминает филиал ада на земле: Почта России, бесплатные медицинские учреждения, таможни и так далее.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Грязные вонючие гомики.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Грязные вонючие гомики.



    Они не вонючие, они противные

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Это ппц, товарищи! Куда катимся?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Гагусик

    Это ппц, товарищи! Куда катимся?



    К всенародному гневу...

  • maxcom

    maxcom
    2 часа назад

    Морской человек

    Где гарантии, что благодаря этой реформе станет лучше уровень здравоохранения?



    Лучше не будет. Вспомните счетчики: до установки платили по нормативу (много), теперь в разы меньше. Кто от этого пострадал?

    Так же будет и с медициной. Зачем платить в фонд ОМС и ждать приема 1-3 недели, когда врач частной клиники поможет сегодня же?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Tуман

    Гагусик

    Это ппц, товарищи! Куда катимся?



    К всенародному гневу...



    Да чёптаки. Вон Нифашев благодарит Путина за жизнь для всех нас. Постоянно ему оды написывает.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Tуман

    Гагусик

    Это ппц, товарищи! Куда катимся?



    К всенародному гневу...



    Да чёптаки. Вон Нифашев благодарит Путина за жизнь для всех нас. Постоянно ему оды написывает.



    А чё ему ещё на пенсии делать? Благодарить правителей и собирать какашки собачьи во дворе...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    maxcom

    Морской человек

    Где гарантии, что благодаря этой реформе станет лучше уровень здравоохранения?



    Лучше не будет. Вспомните счетчики: до установки платили по нормативу (много), теперь в разы меньше. Кто от этого пострадал?

    Так же будет и с медициной. Зачем платить в фонд ОМС и ждать приема 1-3 недели, когда можно оплатить консультацию врача и получить помощь сегодня же?



    Действительно. Чё ждать приём в стоматологию 2 недели - дождался акции, взял 25 штук и вставил зуб, делов-то.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Пока боты выражают всеобщее негодование, в госдуме прокомментировали:

    В Госдуме изданию заявили, что не поддерживают эту инициативу. Первый зампредседателя комитета по охране здоровья сообщил изданию, что будет голосовать против законопроекта из-за того, что он противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.

  • Кинетика

    Кинетика
    1 час назад

    текст читал кто-нибудь прежде чем истерить?

    в скорой помощи никто не отказывает

    а в остальном все правильно. а то отчисления делать никто не желает , а бесплатную мед помощь получать все хотят.

    может у таких граждан повод задуматься появится, или отчисления делать или платно обследоваться и лечиться.

  • maxcom

    maxcom
    1 час назад

    СаняCh

    в госдуме



    Ждут 11 марта 2018 года.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    СаняCh

    Пока боты выражают всеобщее негодование, в госдуме прокомментировали:

    В Госдуме изданию заявили, что не поддерживают эту инициативу. Первый зампредседателя комитета по охране здоровья сообщил изданию, что будет голосовать против законопроекта из-за того, что он противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.



    Очень интересно, когда бот в первых строках многих своих писем называет всех других ботами. А что пишут в методичках, когда господа вносят всякую хрень на обсуждения, а потом весь тот хор начинает отвергать те инициативы?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Кинетика

    текст читал кто-нибудь прежде чем истерить?

    в скорой помощи никто не отказывает

    а в остальном все правильно. а то отчисления делать никто не желает , а бесплатную мед помощь получать все хотят.

    может у таких граждан повод задуматься появится, или отчисления делать или платно обследоваться и лечиться.



    У нас в государстве всё бесплатное, поэтому оно очень бедное, я в курсе. Правда, государство построено тоже почти забесплатно, но это к теме вообще никакого отношения не имеет, верно?

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Давно пора! Считаю что и пенсионеров надо отпускать от халявы!

    Ато чеж,придёшь туда-сюда а там одни пенсы. И еще ворчать,чё мол здоровый такой,под 120 кило сажень в плечах а по врачам ходит...

    Да-да. Всё спилить,остальное запретить!

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Дмитрий1
    Кинетика

    текст читал кто-нибудь прежде чем истерить?

    в скорой помощи никто не отказывает

    а в остальном все правильно. а то отчисления делать никто не желает , а бесплатную мед помощь получать все хотят.

    может у таких граждан повод задуматься появится, или отчисления делать или платно обследоваться и лечиться.



    У нас в государстве всё бесплатное, поэтому оно очень бедное, я в курсе. Правда, государство построено тоже почти забесплатно, но это к теме вообще никакого отношения не имеет, верно?


    Да как бесплатно. Налоги куда платим? А добыча ресурсов чья?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Алекс К

    Дмитрий1

    Кинетика

    текст читал кто-нибудь прежде чем истерить?

    в скорой помощи никто не отказывает

    а в остальном все правильно. а то отчисления делать никто не желает , а бесплатную мед помощь получать все хотят.

    может у таких граждан повод задуматься появится, или отчисления делать или платно обследоваться и лечиться.



    У нас в государстве всё бесплатное, поэтому оно очень бедное, я в курсе. Правда, государство построено тоже почти забесплатно, но это к теме вообще никакого отношения не имеет, верно?



    Да как бесплатно. Налоги куда платим? А добыча ресурсов чья?


    Добыча ресурсов у путинских корешей, все остальные там не при делах. Про то и тема: кто не платит запутинцам - пусть сдохнет сразу.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    это же люди,я считаю кощунством не оказывать медпомощь неработающим...ведь мы не звери... да, хотелось,чтоб законотворцы добавили пункт ещё,что при неуплате 20000рублей в фонд медстрахования ,каждый месяц будет расти пеня,забыли наверное.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    комментаторДавно пора взяться за этот вопрос. Но не забыть сделать исключения для тех, кто временно не работает и находится в поиске.


    мы вот с супругой работаем, платим бешенные деньги в ОМС, но почему то , так сложилось, что по врачам ходим везде платно! Можно и нас освободить от ОМС?

  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    1 час назад

    «Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств», — сказал Салагай.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Кинетика

    текст читал кто-нибудь прежде чем истерить?

    в скорой помощи никто не отказывает

    а в остальном все правильно. а то отчисления делать никто не желает , а бесплатную мед помощь получать все хотят.

    может у таких граждан повод задуматься появится, или отчисления делать или платно обследоваться и лечиться.



    Ага, "бесплатная медпомощь".

    В небольших городах той же Амурской области очень часто сегодня по 1 (одному) специалисту, который принимает по 2-3 часа в день. На город с населением 30-70к человек. Один лор, окулист, кардиолог. Вот где нужно решать проблему, а не гарантии безработным бесплатной помощи.

  • СаняCh

    СаняCh
    56 минут назад

    Если ГД не поддерживает то и разговор ни о чём

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    51 минута назад

    Что-то все забыли про деревни. Сейчас время такое, работы официальной мало и люди колымят как могут, чтобы семьи прокормить. Действительно, давайте всех уже лишим всего. Хотя как я понимаю, это новостной бред.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    40 минут назад

    мальвина карловна

    Что-то все забыли про деревни. Сейчас время такое, работы официальной мало и люди колымят как могут, чтобы семьи прокормить. Действительно, давайте всех уже лишим всего. Хотя как я понимаю, это новостной бред.



    Плохо то, что сначала появляется некое активное чудило с бредом, всякие депутаты с гневом отвергают его тему, через некоторое время эту тему начинают всё снова и снова муссировать и потом это уже не бред.

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