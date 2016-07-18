Крышу девятиэтажки в микрорайоне облюбовали дети

Житель микрорайона Благовещенска обратил внимание на то, что по крыше девятиэтажного дома по адресу: улица Воронкова, 4/2, гуляют дети. По словам мужчины, он живет в доме напротив и из его окон хорошо видно это место. Как только на улице стало теплеть, крышу облюбовали мальчики в возрасте примерно от 10 лет.

«Прошлым летом там постоянно отдыхали подростки, пиво пили. Сейчас вот детей помладше наблюдаю, ходят по крыше, общаются между собой. Но это ведь опасно. Мы обращались в управляющую компанию, но выходы на крышу не закрыли! Пришли три человека, что-то там посмотрели и ушли, а дети как приходили на крышу, так и приходят», – рассказал житель дома № 150 по улице Калинина Алексей.

Тем временем в управляющей компании корреспонденту Амур.инфо сообщили, что о ситуации они знают и работники компании действительно поднимались на крышу.

«Наши специалисты пришли, осмотрели дверь. Там стоит металлическая решетка, ее кто-то разогнул. Работники произвели замеры, сейчас мы закупаем материал. До конца недели мы починим решетку, усилим ее арматурой. А вообще, такие ситуации не редки. Мы вешаем замки, кто-то их ломает, мы чиним», – рассказал руководитель управляющей компании Александр Удод.

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#дети #ЖКХ

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