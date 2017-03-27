Правительство: вакцина против клещевого энцефалита поступит в Приамурье в конце апреля

Фото: medportal.ru

В пресс-службе правительства Амурской области прокомментировали информацию о том, что в регион до сих пор не поступила вакцина против клещевого вирусного энцефалита. По словам властей, это произойдет в конце апреля.

«Аукцион на поставку очередной партии вакцины против клещевого вирусного энцефалита состоялся 10 апреля. Государственный контракт заключат в течение 10 дней, и через 15 дней вакцина будет поставлена на территорию области», – сообщили в пресс-службе.

При этом и сейчас в медицинских организациях Приамурья имеется запас вакцины – 1 822 дозы, в том числе для иммунизации детей – 105 доз.

«Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита проводится круглогодично, и никакой угрозы срыва выполнения плана прививок нет», – комментирует исполняющий обязанности министра здравоохранения области Анатолий Судаков.

В 2017 году из областного бюджета выделено 16,8 миллиона рублей для закупки 42 970 доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита, что составит 70 % от заявки медицинских организаций эндемичных территорий региона.

Согласно решению санитарно-противоэпидемической комиссии правительства области, вакцина в первую очередь будет направлена на иммунизацию 100 % детского населения и ревакцинацию 46 % взрослого населения из групп профессионального риска. Взрослое население региона, не входящее в число групп профессионального риска, прививается самостоятельно за счет предприятий, организаций и собственных средств.

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#здоровье

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