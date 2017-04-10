Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:48 0

Российский турист был избит камбоджийцами за пьяный наезд на местных мотоциклистов

Российский турист был избит камбоджийцами за пьяный наезд на местных мотоциклистов
Фото: drive.ru

Нетрезвый турист из России, находясь за рулём внедорожника, врезался в нескольких камбоджийцев и поплатился за это здоровьем. Инцидент произошёл в коммуне Буон в Сиануквиле, сообщает ИА «Дейта», ссылаясь на издание The Cambodia Daily.

Пьяный россиянин, управлявший автомобилем Toyota 4Runner, протаранил двух мотоциклистов. Совершив наезд, водитель попытался скрыться с места преступления, но не тут-то было. Виновника ДТП догнали на мотоциклах пять или шесть местных жителей.

Очевидцы происшествия, оказавшиеся друзьями пострадавших мотоциклистов, закидали камнями и жестоко избили водителя внедорожника. Спасти российского туриста от неминуемой гибели смогли лишь подоспевшие сотрудники полиции. Стражи порядка отправили участников ДТП в одну больницу.

Никто из трёх попавших в аварию людей серьёзных травм не получил, и все они были отпущены после первой помощи. Все без исключения участники инцидента оказались пьяными, а потому претензий друг к другу у них не возникло, и полиция не стала возбуждать дело.

Просмотров всего: 251

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Приморье построят японский завод по производству электромобилей из подержанных машин
Общество

В Приамурье убрали вводивший в заблуждение людей дорожный указатель
В России и мире

Китай построит аэродром в Антарктиде в 2018 году
Общество 2

Администрация Прогресса: колодец был накрыт крышкой до того дня, когда туда упал мальчик