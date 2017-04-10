Российский турист был избит камбоджийцами за пьяный наезд на местных мотоциклистов

Фото: drive.ru

Нетрезвый турист из России, находясь за рулём внедорожника, врезался в нескольких камбоджийцев и поплатился за это здоровьем. Инцидент произошёл в коммуне Буон в Сиануквиле, сообщает ИА «Дейта», ссылаясь на издание The Cambodia Daily.

Пьяный россиянин, управлявший автомобилем Toyota 4Runner, протаранил двух мотоциклистов. Совершив наезд, водитель попытался скрыться с места преступления, но не тут-то было. Виновника ДТП догнали на мотоциклах пять или шесть местных жителей.

Очевидцы происшествия, оказавшиеся друзьями пострадавших мотоциклистов, закидали камнями и жестоко избили водителя внедорожника. Спасти российского туриста от неминуемой гибели смогли лишь подоспевшие сотрудники полиции. Стражи порядка отправили участников ДТП в одну больницу.

Никто из трёх попавших в аварию людей серьёзных травм не получил, и все они были отпущены после первой помощи. Все без исключения участники инцидента оказались пьяными, а потому претензий друг к другу у них не возникло, и полиция не стала возбуждать дело.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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