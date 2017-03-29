В поезде «Кисловодск – Тында» начальник состава принял роды у пассажирки

Фото: rupoezd.ru

Пассажирка поезда «Кисловодск – Тында» родила девочку на станции Миасс Челябинской области. Роды принял начальник поезда, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги

«11 апреля в поезде № 97 “Кисловодск – Тында” на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь. До приезда медиков роды у неё принял начальник поезда. Он обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции», – рассказали в пресс-службе.

Счастливую маму вместе с новорождённым отправили в местный роддом. На график движения поездов данное происшествие не повлияло.

В Южно-Уральском филиале АО «ФПК» пообещали во время выписки женщины из роддома вручить ей «свидетельство о рождении в поезде» и доставить на автомобиле из Миасса в Курган, куда следовала пассажирка.

Как сообщает «Комсомольская правда», работники поездных бригад проходят специальную подготовку по оказанию первой помощи, в том числе и по экстренному родовспоможению. «Свидетельство о рождении в поезде», выдаваемое в таких случаях, не является официальным документом, оно просто вручается на память о чудесном событии.

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