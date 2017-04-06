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12апреля
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Учёные нашли признаки былой жизни на глубине 10 километров ниже дна океана

Учёные нашли признаки былой жизни на глубине 10 километров ниже дна океана
Фото: nation-news.ru

Нидерландские учёные обнаружили свидетельства жизни на ранее неизведанной глубине, намного глубже самой низкой точки океана. Своим открытием исследователи поделились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, передаёт «Газета.ру».

Специалисты провели химический анализ фрагментов камня, добытых со дна подводного грязевого вулкана Чаморро (расположен в Тихом океане, нёподалеку от Марианской впадины). Исследование около полусотни образцов выявило наличие в них следов жизнедеятельности бактерий, в том числе углеводороды, липиды и аминокислоты.

Прямым доказательством жизни это назвать сложно, но за неимением других версий группа учёных предположила, что грязевые вулканы могли поднять на поверхность то, что осталось от форм жизни, некогда существовавшей на такой глубине, которую пока никто не исследовал.

По расчётам исследователей, жизнь могла существовать на глубине на 10 километров ниже самой низкой известной точки морского дна. Пока неизвестно, что могло быть для нее источником энергии на такой глубине и в темноте, где фотосинтез, в принципе, невозможен.

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#наука #природа

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