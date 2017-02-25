В День космонавтики амурчанам предлагают присоединиться к флешмобу «Подними голову»

Фото: mosregtoday.ru

В социальных сетях 12 апреля пройдет флешмоб «Подними голову», приуроченный ко Дню космонавтики. К участию в акции приглашают всех желающих. Согласно идее, пользователям соцсетей предлагают сделать селфи с поднятой к небу головой и выложить в свои аккаунты с хэштегом #поднимиголову. Начало акции – в 09:07 по московскому времени (15:07 блг) – это время старта корабля «Восток-1», на борту которого был первый в мире космонавт Юрий Гагарин.

Идея проведения родилась на площадке медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге, в котором принимали участие и журналисты Амур.инфо. Продюсер фильма «Время первых» Тимур Бекмамбетов совместно с участниками медиафорума разработал концепцию флешмоба.

«12 апреля – день, когда всем нам стоит поднять голову и посмотреть в небо. Если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королев, их соратники, смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечет внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса. Присоединяйтесь к флешмобу», – сказал Тимур Бекмамбетов.

12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут. Спустя год эта дата была установлена указом президиума Верховного совета СССР как День космонавтики. 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

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#космос #праздники

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