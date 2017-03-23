Поэта Евтушенко похоронили рядом с могилой Пастернака

Фото: gazeta.ru

Поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля в США, похоронили, как он и просил, в подмосковном Переделкине рядом с могилой Бориса Пастернака. Об этом сообщает ТАСС. На последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие Евтушенко. Доступ для остальных был закрыт.

Ранее в Москве, в Центральном Доме литераторов, прошла гражданская панихида по поэту, гроб с телом Евтушенко вынесли под аплодисменты почитателей его таланта.

Телеграмму с соболезнованиями родным поэта в день прощания прислал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что Евтушенко был человеком, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху.

Как сообщало Амур.инфо, Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние два десятка лет.

Поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. Им создано великое множество талантливых стихов и 19 поэм, в том числе «Братская ГЭС», «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы». Также Евгений Александрович получил известность как прозаик, режиссёр («Детский сад», «Похороны Сталина»), сценарист, публицист и актёр (известно, что Эльдар Рязанов пробовал Евтушенко на роль Сирано де Бержерака, но проекту не суждено было состояться).

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