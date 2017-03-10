В Благовещенске водитель по встречке проехал железнодорожный переезд на красный свет

Видеорегистратор в автомобиле благовещенца запечатлел нарушителя, проехавшего железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. При этом водитель выехал через двойную сплошную на встречную полосу, объехав таким образом стоявшую перед переездом колонну машин.

Нарушителя камера сняла 10 апреля на железнодорожном переезде, расположенном на улице Мухина. Водитель белого «ипсума» двигался в сторону Игнатьевского шоссе. На кадрах видно, как перед переездом стоят автомобили, ожидающие, когда для них загорится зеленый сигнал светофора. В это время на встречку через двойную сплошную выезжает Toyota Ipsum и проезжает железнодорожный переезд на красный.

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