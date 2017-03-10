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12апреля
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В Благовещенске водитель по встречке проехал железнодорожный переезд на красный свет

В Благовещенске водитель по встречке проехал железнодорожный переезд на красный свет

Видеорегистратор в автомобиле благовещенца запечатлел нарушителя, проехавшего железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. При этом водитель выехал через двойную сплошную на встречную полосу, объехав таким образом стоявшую перед переездом колонну машин.

Нарушителя камера сняла 10 апреля на железнодорожном переезде, расположенном на улице Мухина. Водитель белого «ипсума» двигался в сторону Игнатьевского шоссе. На кадрах видно, как перед переездом стоят автомобили, ожидающие, когда для них загорится зеленый сигнал светофора. В это время на встречку через двойную сплошную выезжает Toyota Ipsum и проезжает железнодорожный переезд на красный.

Просмотров всего: 1776

#происшествия #транспорт #автохам

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    На пару лет лишения прав по совокупности нарушил!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Может покакать спешил? А так, да - пущай пешком походит. Там и у ЖДшников, наверняка, своя запись имеется.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    вретивывсе..не перезжал он переезд..по встречке да, ехал..а шоб через переезд не видно..

  • sportlainen

    sportlainen
    1 час назад

    Triple c-c-combo!

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Частенько так делаю и всегда думаю, обязательно же когда-нибудь найдется тот, кто отправит запись с видеорегистратора в редакцию Амуринфо.

  • oenesterov

    oenesterov
    57 минут назад

    заметьте, это не местный олигарх на леворуком крузаке сделал, а обычный амурский колхозник на машине с японской помойки.

  • ИванЛи

    ИванЛи
    54 минуты назад

    Вот в статье пишут, что автомобили ждали зеленого сигнала. Интересно-дождались? Ведь на переездах не существует зелёного сигнала.

  • Микляй

    Микляй
    42 минуты назад

    ИванЛи

  • S kak $

    S kak $
    40 минут назад

    ИванЛи

    Вот в статье пишут, что автомобили ждали зеленого сигнала. Интересно-дождались? Ведь на переездах не существует зелёного сигнала.



    Стоит такой ждун, ждёт зелёного)))

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    40 минут назад

    ябеды

  • Алекsей

    Алекsей
    28 минут назад

    БЕЛО-ЛУННОГО водители ждали, не зелёного!!!

  • Shift

    Shift
    27 минут назад

    Вицли

    Частенько так делаю и всегда думаю, обязательно же когда-нибудь найдется тот, кто отправит запись с видеорегистратора в редакцию Амуринфо.



    тебе то пофиг, ты без номеров гоняешь..а ипсум попал..:(

  • FoxPlaza

    FoxPlaza
    9 минут назад

    На переезде зеленый сигнал светофора. Стыдно.

  • Shift

    Shift
    8 минут назад

    FoxPlaza

    На переезде зеленый сигнал светофора. Стыдно.



    АмурИнфе нет...у них и похлеще ляпы...пофигу

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Shift

    FoxPlaza

    На переезде зеленый сигнал светофора. Стыдно.



    АмурИнфе нет...у них и похлеще ляпы...пофигу



    Они ещё про жёлтый забыли... Вообще срамота!



  • Oldlord

    Oldlord
    27 секунд назад

    oenesterov

    заметьте, это не местный олигарх на леворуком крузаке сделал, а обычный амурский колхозник на машине с японской помойки.



    А какая разница?



    Есть факт нарушения ПДД и нарушитель должен быть наказан!





    Вицли

    Частенько так делаю



    Эх... А я-то думал, что ты такой весь правильный! Мне замечания делаешь, а сам...



    Футакимбыть!



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