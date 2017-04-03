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Мальчик выпал из «Жигулей» на дорогу в Ессентуках (видео)

Мальчик выпал из «Жигулей» на дорогу в Ессентуках (видео)
Фото: youtube.com

Правоохранители провели проверку после публикации в Сети видео о том, как из машины, поворачивающей на перекрёстке, на дорогу выпал ребёнок. Инцидент произошёл в городе Ессентуки, на съезде с Боргустанского шоссе на Вокзальную улицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Ставропольскому краю.

Кадры случившегося предоставил другой водитель, снявший всё на видеорегистратор.

Водителем автомобиля «Жигули» оказался 29-летний мужчина, который вёз на заднем пассажирском сидении не пристёгнутого ремнём безопасности четырёхлетнего племянника. По словам водителя, во время движения мальчик случайно задел ручку двери и выпал на проезжую часть. Ребёнку повезло: травм он не получил, отделался лишь испугом – скорость машины на повороте была невысокой. Его дядя продолжил движение – судя по всему, он не заметил, что малыша нет в машине.

«Мужчина привлечён к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД. Штраф за данное правонарушение составляет 3 000 рублей», – говорится в сообщении краевого ГУМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с автомобилистом.

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#дети #интернет #происшествия #транспорт

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