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В Магдагачи найдено тело железнодорожника

В Магдагачи найдено тело железнодорожника
Фото: collections.yandex.ru/user/vania-kaplun/zheleznaia-doroga

В поселке Магдагачи Магдагачинского района было обнаружено тело работника железной дороги. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, тело железнодорожника нашли во вторник, 11 апреля. Погибший – молодой мужчина, у него осталась семья. Предварительно, на теле обнаружены признаки удушения.

Факт обнаружения тела мужчины ИА «Амур.инфо» подтвердил заместитель главы поселка Магдагачи Михаил Башаримов. В СУ СКР по Амурской области от комментариев отказались.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Почему следователи отказались от комментария? Может быть, не было никакого тела?

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