В Магдагачи найдено тело железнодорожника
В поселке Магдагачи Магдагачинского района было обнаружено тело работника железной дороги. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его словам, тело железнодорожника нашли во вторник, 11 апреля. Погибший – молодой мужчина, у него осталась семья. Предварительно, на теле обнаружены признаки удушения.
Факт обнаружения тела мужчины ИА «Амур.инфо» подтвердил заместитель главы поселка Магдагачи Михаил Башаримов. В СУ СКР по Амурской области от комментариев отказались.
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