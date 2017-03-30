Пресс-секретарь Белого дома извинился за сравнение Асада с Гитлером

Фото: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер принёс извинения после того, как уподобил Гитлеру президента Сирии Башара Асада. Такое сравнение Спайсер допустил, говоря о применении сирийскими властями химического оружия, передаёт «Интерфакс».

«Мы не использовали химические вооружения во Второй мировой войне. И даже кому- то столь подлому, как Гитлер, не приходило в голову применять химические вооружения», – заявил представитель американской администрации.

После ряда попыток дать оправдание своим неосторожным словам Спайсер извинился в интервью CNN: «Я, очевидно, пытался указать на те гнусные действия, которые Асад совершил в отношении своих людей на прошлой неделе, используя химическое оружие и газ. Честно говоря, я ошибочно сделал неуместную ссылку на Холокост, для которого нет никакого сравнения. И за это я извиняюсь. Это было ошибкой», – подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по различным данным, около 100 человек. В этом американское правительство и союзники США обвинили сирийские власти, которые категорически отвергли это обвинение.

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