Федор Конюхов полетит на аэростате с космодрома Восточный: обзор прессы

Фото: anonsens.ru

Сколько тратят в день россияне на сладости; для какой цели будут использовать лазер на реках; как правильно встречать Пасху; какой срок получила кассирша за кражу миллионов из банка – эти и другие новости попали сегодня в поле зрения обозревателя Амур.инфо и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Очень интересно

Как всегда, много интересного в «Российской газете». Обозреватель обращает внимание читателей только на два материала. Первый о том, что скоро льды на реках взрывать перестанут: уже разработана лазерная установка, луч которой способен резать лед, как горячий нож масло. Сейчас установка проходит испытания на Северной Двине.

Вторая публикация касается сладкоедства. Оказывается, в день россияне тратят более миллиона долларов на шоколад и конфеты! И поставив восклицательный знак, он переходит к другому изданию.

Полный абзац

Сегодня, в славный День космонавтики, еженедельник «АиФ» рассказывает о том, что Федор Конюхов планирует грядущей осенью совершить полет с космодрома Восточный. Полетит не в ракете, – у него нет специального «космонавтского» образования, – а на аэростате, который специально для него изготовят в Англии. Пишут, что если кабина аэростата окажется бракованной, негерметичной, то на высоте 20 километров у Федора закипит кровь. «А я-то до сего дня считал, что она у него постоянно кипит», – отмечает Павел Андреевич.

Вам статья

«Телепорт» изучил особенности автобусных перевозок в столице области. Надо отметить, что радостного мало: водители общественного транспорта «зависают» на мобильных телефонах, не объявляют остановок, устраивают «гонки», чтобы первыми добраться до остановки и проскочить светофор, билеты выдают только по требованию, слушают громкую музыку, не соблюдают температурный режим в салоне – в общем, читателям ли не знать?

Не пропусти

«Моя Мадонна» сегодня интервьюирует Анну Вольницкую. Анна – журналист, работает в пресс-службе губернатора, соблюдает диету, классно выглядит (поверьте на слово). Но не это главное. Главное – Анна серьезно и успешно занимается астрологией! Она даже предсказала изменения в судьбе Олега Кожемяко, а того и перевели на Сахалин! Так что, если есть вопросы – прочитав популярное издание, читатели будут знать, к кому обратиться!

«Окинул взглядом написанное, – критически замечает Павел Андреевич. –Сделал вывод, что написал ерунду. Все равно, самое главное – это то, что Анна классно выглядит!»

Напишут же такое

«Комсомольская правда» сегодня обучает, как правильно встречать святой праздник. Речь, если что, о Пасхе. Заодно ведется подсчет, во сколько амурчанам обойдутся куличи и яйца.

Под рубрикой «Ну и ну», можно прочесть о том, как недавно у китаянки на таможне изъяли 37 монет различного номинала и различных годов выпуска. Самая дорогая из них стоила аж 127 рублей! Воистину: «Ну и ну»…

На посошок

Самое «громкое» в «Комсомолке» – публикация о кассирше банка, укравшей 19 миллионов рублей. Все были уверены, что ближайшие как минимум 10 лет дама проведет в местах не столь отдаленных! Не тут-то было. Во-первых, она получила три года условно (сын на иждивении и беременность, положительные характеристики, раскаяние). Во-вторых – компенсация морального вреда за неправильное увольнение. Суд обязал выплатить ей 29 тысяч рублей. Не бог весть сколько, но тем не менее.

Самое обидное, украденными деньгами кассирша не воспользовалась: отдала все виртуальному жениху-мошеннику, сидевшему за решеткой. А тот продул все в онлайн-казино!

Любовь, как вы знаете, она зла, замечает на посошок Павел Савинкин.

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