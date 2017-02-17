На благовещенском пункте пропуска задержали мужчину, обокравшего китайца

Фото: gorod-che.ru

Во вторник днем, 11 апреля, на благовещенском пункте пропуска через границу был задержан мужчина. Как выяснилось, он обокрал гражданина КНР и пытался скрыться.

Мужчину задержали у реки Амур, в районе места стоянки и оформления «пум». Задержанный бежал в сторону государственной границы, чем и привлек внимание пограничников.

Оказалось, что парень в районе перекрестка улиц Краснофлотской и Политехнической похитил сумку у китайца. Пытаясь скрыться, он преодолел парапет и забор, оказавшись на территории пункта пропуска, где и был задержан.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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