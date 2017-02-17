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На благовещенском пункте пропуска задержали мужчину, обокравшего китайца

На благовещенском пункте пропуска задержали мужчину, обокравшего китайца
Фото: gorod-che.ru

Во вторник днем, 11 апреля, на благовещенском пункте пропуска через границу был задержан мужчина. Как выяснилось, он обокрал гражданина КНР и пытался скрыться.

Мужчину задержали у реки Амур, в районе места стоянки и оформления «пум». Задержанный бежал в сторону государственной границы, чем и привлек внимание пограничников.

Оказалось, что парень в районе перекрестка улиц Краснофлотской и Политехнической похитил сумку у китайца. Пытаясь скрыться, он преодолел парапет и забор, оказавшись на территории пункта пропуска, где и был задержан.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Дурень. Надо было бежать в любую подворотню. :)

    ps Видать, не местный.

  • Дуshка

    Дуshка
    2 часа назад

    Он мне напомнил того китайца, который похитил телефон у китаянки и прибежал в отделение полиции (неместный был, не ориентировался в городе).

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