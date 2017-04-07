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Ветрено и прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 12 апреля

Ветрено и прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 12 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 12 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Столбик термометра днем поднимется до 3…8 градусов тепла. По северу области будет от нуля до плюс 5, местами – до минус 5.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 7 градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 4-7 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха остановится на отметке 4…6 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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