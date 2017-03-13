Амурчанка нашла 24 золотых слитка около поста ДПС

Фото: metall-discont.ru

Жительница Амурской области Марина Москалева нашла в районе заброшенного стационарного поста ДПС на автодороге Зея – Тыгда золотые слитки. Женщина решила скрыть находку от государства, за что была осуждена.

Золото Москалева обнаружила 20 октября 2016 года. 24 слитка, содержащих более 7 килограммов чистого золота, она нашла в районе заброшенного стационарного поста ДПС, находящегося на 10 километре автодороги сообщением Зея – Тыгда. Слитки лежали в пакете.

Найденное золото женщина незаконно хранила по месту жительства, а также перевозила на личном транспорте. 24 октября 2016 года ценную находку изъяли сотрудники амурского УФСБ.

Общая стоимость изъятого химически чистого золота составила свыше 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

10 апреля 2017 года Зейский районный суд вынес Марине Москалевой приговор. Ее признали виновной в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободны условно, с испытательным сроком один год. Также амурчанка заплатит штраф в размере 200 000 рублей.

Просмотров всего: 2136

#жизнь

распечатать