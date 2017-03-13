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Амурчанка нашла 24 золотых слитка около поста ДПС

Амурчанка нашла 24 золотых слитка около поста ДПС
Фото: metall-discont.ru

Жительница Амурской области Марина Москалева нашла в районе заброшенного стационарного поста ДПС на автодороге Зея – Тыгда золотые слитки. Женщина решила скрыть находку от государства, за что была осуждена.

Золото Москалева обнаружила 20 октября 2016 года. 24 слитка, содержащих более 7 килограммов чистого золота, она нашла в районе заброшенного стационарного поста ДПС, находящегося на 10 километре автодороги сообщением Зея – Тыгда. Слитки лежали в пакете.

Найденное золото женщина незаконно хранила по месту жительства, а также перевозила на личном транспорте. 24 октября 2016 года ценную находку изъяли сотрудники амурского УФСБ.

Общая стоимость изъятого химически чистого золота составила свыше 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

10 апреля 2017 года Зейский районный суд вынес Марине Москалевой приговор. Ее признали виновной в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободны условно, с испытательным сроком один год. Также амурчанка заплатит штраф в размере 200 000 рублей.

Просмотров всего: 2136

#жизнь

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 часа назад

    Блондинке надо было переплавить слитки в побрякушки, тогда никто ничего бы не запалил.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    часто стали находить золото в слитках.. кто-то сильно тырит, и пытается легализовать "клад"

  • cool

    cool
    2 часа назад

    Уже даже не смешно. Опять бесхозные слитки, опять Зейский район. Что за напасть такая.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    поехал ка я поброжу в зейском районе... Ювелир знакомый есть)

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Подставы явные, как будто УФСБ сами туда прячут и ждут, кто же клюнет, чтоб задержать и изъять

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Гламур-инфо! Одну и ту же новость будете по десять раз повторять (см. дату 20 окт. 2016), да еще с такими заголовками? Больше не о чем писать?

    http://www.amur.info/news/2017/03/15/122150

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Опять. И всё по уже накатанному сценарию.

    Не буду повторяться, всё туд:

    http://www.amur.info/news/2017/04/08/123051

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Бомж_ик

    Гламур-инфо! Одну и ту же новость будете по десять раз повторять (см. дату 20 окт. 2016), да еще с такими заголовками? Больше не о чем писать?

    http://www.amur.info/news/2017/03/15/122150



    Там про сам факт хищения. А тут о жесточайшем наказании крайней.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ждали ФСБ-шники упорно и терпеливо того, кто заберет золото для выявления курьерной цепочки, а случайная женщина провалила все.

    Ну как они могут поверить,что случайная? Вот и осудили. А могли-бы просто отпустить. Ведь она лишь случайностью воспользовалась и это не о безнравственнолсти речь, а факт всеошего принципа на выживание. Откуда такаяф нравстьвенность. За это всех надо осуждать и кстати так и будет.

    Любому хочется жить и хорошо жить, а не выживать под прессингом провала политической системы

  • йохо

    йохо
    5 минут назад

    Bonyfaciiпоехал ка я поброжу в зейском районе... Ювелир знакомый есть)


    А можно в напарники на проститься?

    Ювелира нет знакомого, за то зрение хорошее!!!

    Прям кладезь, этот зейский район на слитки)))

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