В Амурской области дополнительно проведут капремонт 67 домов

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В областном министерстве ЖКХ выступили с инициативой сократить так называемый стабилизационный фонд, который есть у Фонда капитального ремонта, с 50 % до 20 %. Это позволит высвободить 254 миллиона рублей, которые можно будет направить на капремонт домов.

Как рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев, сейчас в фонде более 400 миллионов рублей, которые не участвуют в ремонте. «Областным законом определено, что 50 % средств оператора должно лежать в стабилизационном фонде, который необходим для сглаживания возможных критических ситуаций. Это позволит дополнительно 254 миллиона рублей направить на капремонт. Таким образом, на 67 домов увеличим план краткосрочного ремонта, улучшив условия проживания почти для 18 000 жителей», – пояснил Сергей Гордеев.

Проект соответствующего закона уже подготовлен. Его рассмотрение запланировано на ближайшей сессии законодательного собрания в апреле, сообщает пресс-служба областного правительства.

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