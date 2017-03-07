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Сегодня, 08:38 11

В Амурской области дополнительно проведут капремонт 67 домов

В Амурской области дополнительно проведут капремонт 67 домов
Фото: dom43.ru

В областном министерстве ЖКХ выступили с инициативой сократить так называемый стабилизационный фонд, который есть у Фонда капитального ремонта, с 50 % до 20 %. Это позволит высвободить 254 миллиона рублей, которые можно будет направить на капремонт домов.

Как рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев, сейчас в фонде более 400 миллионов рублей, которые не участвуют в ремонте. «Областным законом определено, что 50 % средств оператора должно лежать в стабилизационном фонде, который необходим для сглаживания возможных критических ситуаций. Это позволит дополнительно 254 миллиона рублей направить на капремонт. Таким образом, на 67 домов увеличим план краткосрочного ремонта, улучшив условия проживания почти для 18 000 жителей», – пояснил Сергей Гордеев.

Проект соответствующего закона уже подготовлен. Его рассмотрение запланировано на ближайшей сессии законодательного собрания в апреле, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    сейчас в фонде более 400 миллионов рублей, которые не участвуют в ремонте.

    Лежат мертвым грузом или прокручиваются? Оч. интересно.

  • 55

    55
    2 часа назад

    А что еще этой шараге "Рога и Копыта" делать, как только прокручивать чужие деньги, да и самим в роскоши купаться (типа закупок автомобилей) от халявных, а не заработанных денег.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Ищет.Ищет власть на что народ покупать в 18 году.

    То снос хрущевок по всей стране,теперь вот все дома отремонтируем.

    И ведь найдут снова.....

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Опять крыши делать будут? А ничего, что в большинстве нужно капиталку внутренних коммуникаций делать? И подвалы чинить.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    Ннда, у кого то в этом году семейный бюджет ощутимо пополнится.)))

  • ay

    ay
    1 час назад

    paravis

    сейчас в фонде более 400 миллионов рублей, которые не участвуют в ремонте.

    Лежат мертвым грузом или прокручиваются? Оч. интересно.



    Хранятся же в банке ВТБ. Не? Предполагаю, что прокручиваются. Как иначе-то?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    какой ужас, банк прокручивает деньги клиента, а не держит их наликом в сейфе.

  • oenesterov

    oenesterov
    54 минуты назад

    Клаус Хайда

    Опять крыши делать будут? А ничего, что в большинстве нужно капиталку внутренних коммуникаций делать? И подвалы чинить.



    сам придумал про крыши? в статье ни слова про это. Люди решат, что делать.



  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    48 минут назад

    Они что же , решились таки отказаться от приобретения столь необходимых МАФИНОК ?

    С ума посходили ? ((

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    45 минут назад

    oenesterov

    Клаус Хайда

    Опять крыши делать будут? А ничего, что в большинстве нужно капиталку внутренних коммуникаций делать? И подвалы чинить.



    сам придумал про крыши? в статье ни слова про это. Люди решат, что делать.



    Крыши - этой самый гнилой вариант, по которому можно завысить смету раза в три, а делать её, ради экономии, трёмя хромыми узбеками. Главное - отчитаться, что 100500 крыш сделано, и только они нуждались в капремонте.

    И, не заблуждайтесь, что ремонтировать решает фонд, а не люди. В соседнем с моим доме люди чуть ли не до суда дошли, доказывая, что им нужно делать ремонт подъезда и подвала, а им "сделали" крышу.

  • Slon

    Slon
    43 минуты назад

    paravis

    сейчас в фонде более 400 миллионов рублей, которые не участвуют в ремонте.

    Лежат мертвым грузом или прокручиваются? Оч. интересно.



    Лежат в банке под минимальный процент. То есть потихоньку сгорают от инфляции.

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