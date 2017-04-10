12 апреля – День космонавтики

Фото: АвтоСаратов

Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.

Сегодняшний праздник установлен по предложению второго лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением весной 1962 года.

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.

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125 лет назад родился Джонни Доддс. Доддс – один из крупнейших джазовых музыкантов новоорлеанского периода и один из основоположников кларнетовой исполнительской школы в традиционном джазе. Его игру отличали высокий профессионализм, виртуозное владение инструментом и мягкое, отчасти блюзовое звучание.

Творчество музыканта оказало влияние на последующие поколения джазовых кларнетистов. Дискография музыканта включает в себя несколько десятков альбомов, записанных во второй половине 1920-х годов.

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105 лет назад родился советский актёр театра и кино Ефим Копелян. Ефим Захарович был одним из ведущих актёров ленинградского БДТ, в котором он сыграл множество ярких ролей. Также Копелян много снимался в кино и на телевидении. Среди его лучших киноролей – работы в фильмах «Николай Бауман», «Преступление и наказание», «Интервенция», «Неуловимые мстители», «Старая крепость», «Крах инженера Гарина», «Соломенная шляпка», «Вечный зов» и многих других. Неповторимым было его чтение текста от автора в фильмах «Семь нот в тишине», «Память» «Семнадцать мгновений весны».

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80 лет назад родился советский космонавт, Герой Советского Союза, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика» Игорь Петрович Волк. Совершил космический полёт с 17 по 29 июля 1984 года в качестве космонавта-исследователя корабля «Союз Т-12» (экипаж: Джанибеков, Савицкая). Работал на орбитальном комплексе «Салют-7» – «Союз Т-11» (экипаж: Кизим, Соловьёв, Атьков) – «Союз Т-12». Экспедиция посещения вернулась на Землю на КК «Союз Т-11». Продолжительность полёта — 11 суток 19 часов 14 минут 36 секунд. В рамках испытаний сразу после приземления пилотировал вертолёт и самолёты Ту-154 и МиГ-25 по маршруту Байконур – Ахтубинск – Байконур с целью оценки возможностей пилота после нахождения в условиях невесомости.

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Своё 45-летие сегодня отмечает актриса театра и кино Елена Корикова, известная широкому зрителю по таким фильмам, как «Барышня-крестьянка», «Му-му», «Бедная Настя», «Мамы» и другим. В разное время Корикова принимала участие в съёмках клипов отечественных звёзд эстрады – Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Аллы Пугачёвой, Игоря Крутого, группы «Винтаж».

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