Открыли филармонию и парк: история Приамурья

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12 апреля 1951 года парк водников в Благовещенске передан в ведение городского культурно-просветительского отдела и переименован в городской Первомайский парк. В этот же день в Райчихинске вступил в строй деревообделочный комбинат.

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12 апреля 1917 года в Благовещенске закрылся I областной крестьянский съезд.

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В 1918 году в этот день в областном центре вышел первый номер «Голоса рабочего» – газеты социал-демократических меньшевиков. «Голос рабочего» сменил закрывшуюся газету «Голос труда».

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В 1936 году закрылось I областное совещание работников народных судов. Участники обсудили работу производственно-товарищеских и сельских общественных судов.

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12 апреля 1961 года мир узнал о первом космонавте, а амурчане – ещё и о рождении филармонии. В этот день на сцене учреждения культуры прошёл первый концерт.

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12 апреля 1969 года состоялся Всесоюзный юбилейный коммунистический субботник, в котором участвовали более 400 000 амурчан.

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12 апреля 1975 года 56 молодых рабочих, пять комсомольско-молодёжных коллективов, завершили личную пятилетку. Ордена и медали получили 30 девушек и парней. Золотым знаком «Молодой гвардеец пятилетки» награждены монтёр пути Н. Лапик, шофёр Г. Бурлаченко, бульдозерист Г. Евтехов.

Празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне была посвящена комсомольско-молодёжная эстафета, которая проходила с востока на запад вдоль границ Советского Союза. Её участники прибыли в Благовещенск 12 апреля.

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В 1990 году 12 апреля Анатолий Белоногов избран председателем Амурского областного Совета народных депутатов.

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12 апреля 2004 года начались работы по восстановлению Триумфальной арки. В фундамент были заложены первые мраморные кирпичи. Однако тогда закладка была только символичной. Кирпичи соединяли без раствора. Основные работы по реконструкции арки планировали завершить ко Дню города.

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За 16 миллионов рублей 12 апреля 2005 года продали на аукционе лицензию на право добычи золота в Селемджинском районе. Такие большие, даже по меркам золотодобытчиков, деньги выложили только за месторождение Будулакит. За последние годы это была самая высокая цена за россыпное месторождение. Всего на торги выставили 10 месторождений.

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2010 год. Кинофорум «Амурская осень» уходит в прошлое, ему на смену приходит фестиваль кино и театра «Амурская осень». Об этом заявил президент фестиваля Сергей Новожилов. Он так объяснил грядущие перемены: по сути, фестиваль никогда не был кинофорумом в чистом виде. Шесть лет подряд в его рамках проходили конкурсы антрепризных спектаклей. Теперь, чтобы придать театральной части мероприятия больше значимости и иметь больше возможностей привозить на фестиваль новые спектакли, организаторы изменили название.

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2011 год. В Амурскую область приехал специалист-эколог из Соединённых Штатов Америки. Он учил амурчан правильно проводить контролируемые отжиги сухой травы в Муравьёвском парке. Джеб Барзен – директор лаборатории полевых исследований Международного фонда охраны журавлей.

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2013 год. Благовещенская школа № 5 отпраздновала 80-летие. На юбилей глава города Владимир Кобелев подарил школе-имениннице сертификат на 2,5 миллиона рублей.

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В 2016 году 12 апреля в Углегорске прошло торжественное мероприятие в честь Дня космонавтики. Почётные гости – первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Леонов – возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину, затем прошли к памятнику Константину Циолковскому. Они также поделились воспоминаниями о первом полёте в космос Юрия Гагарина.

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#жизнь #история

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