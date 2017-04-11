На концерте Сергея Жукова в Благовещенске произошла потасовка

Во вторник вечером, 11 апреля, в Благовещенске дал концерт солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Выступление собрало огромное количество зрителей и не обошлось без потасовки между ними.

Выступал Сергей Жуков в Grand Arena Ostrova. После 19:00 на входе в «Гранд Арену» выстроилась огромная очередь. Многие для того, чтобы не стоять в гардеробе, оставили одежду в машинах.

«Это путешествие в детство!» – с таких слов Сергея Жукова начался концерт в Благовещенске.

Собравшиеся горожане знали все песни и активно подпевали Жукову.

«Я думала, там зал развалится. Ну, подиум точно, со столами. Потому что на нем все скакали. Люди на перилах висели, как на корабле», – поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Почти сразу же Сергею Жукову вручили огромный букет. Те, кто подарил цветы, признались, что слушают его около пятнадцати лет.

Как рассказала организатор концерта Яна Крижевских, на концерт было продано почти 3000 билетов. На всех желающих их не хватило.

Зрители активно снимало происходящее на видео, причем не только сцену, но и огромную толпу. Мобильной связи и интернета во время концерта почти не было.

Примерно после двух часов концерта началась потасовка. Она вспыхнула между мужчинами в середине зала за столиками. Концерт не останавливали. Сергей Жуков заметил происходящее и попросил «жить дружно», а зрителей – не отвлекаться. Организаторы направили свет на конфликтующих, охранники очень быстро вывели их из зала. На этом инцидент был исчерпан.

Концерт завершился около 22:30. Сергей Жуков уехал, а выступление продолжил его диджей. Многие стали расходиться, но некоторые продолжили наслаждаться вечером.

Подробности выступления читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой на Амур.инфо.

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