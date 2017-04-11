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11 апреля 2017, 23:17 5

На концерте Сергея Жукова в Благовещенске произошла потасовка

На концерте Сергея Жукова в Благовещенске произошла потасовка

Во вторник вечером, 11 апреля, в Благовещенске дал концерт солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Выступление собрало огромное количество зрителей и не обошлось без потасовки между ними.

Выступал Сергей Жуков в Grand Arena Ostrova. После 19:00 на входе в «Гранд Арену» выстроилась огромная очередь. Многие для того, чтобы не стоять в гардеробе, оставили одежду в машинах.

«Это путешествие в детство!» – с таких слов Сергея Жукова начался концерт в Благовещенске.

Собравшиеся горожане знали все песни и активно подпевали Жукову.

«Я думала, там зал развалится. Ну, подиум точно, со столами. Потому что на нем все скакали. Люди на перилах висели, как на корабле», – поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Почти сразу же Сергею Жукову вручили огромный букет. Те, кто подарил цветы, признались, что слушают его около пятнадцати лет.

Как рассказала организатор концерта Яна Крижевских, на концерт было продано почти 3000 билетов. На всех желающих их не хватило.

Зрители активно снимало происходящее на видео, причем не только сцену, но и огромную толпу. Мобильной связи и интернета во время концерта почти не было.

Примерно после двух часов концерта началась потасовка. Она вспыхнула между мужчинами в середине зала за столиками. Концерт не останавливали. Сергей Жуков заметил происходящее и попросил «жить дружно», а зрителей – не отвлекаться. Организаторы направили свет на конфликтующих, охранники очень быстро вывели их из зала. На этом инцидент был исчерпан.

Концерт завершился около 22:30. Сергей Жуков уехал, а выступление продолжил его диджей. Многие стали расходиться, но некоторые продолжили наслаждаться вечером.

Подробности выступления читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой на Амур.инфо.

Просмотров всего: 764

#концерты #музыка #отдых #происшествия

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    О времена,о нравы...Деревенские во всей красе,привыкли на своих дискотеках бузить.Человека можно вывести из деревни но нельзя вывезти деревню из человека...

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Собравшиеся горожане знали обе песни и активно подпевали Жукову.

  • Микляй

    Микляй
    58 минут назад

    Буцефал

    О времена,о нравы...Деревенские во всей красе,привыкли на своих дискотеках бузить.Человека можно вывести из деревни но нельзя вывезти деревню из человека...



    Ну-ну. А в Благовещенске прям сплошная интеллигенция. Быдло - оно и в Африке быдло.

  • marcepan

    marcepan
    52 минуты назад

    В Островах в принципе нет интернета и связи. Бункер какой-то. Сегодня со психу чуть не скончалась. Такой поток людей, а как в Кукуевке: пришлось на улицу чесать, чтобы посмотреть нужную информацию

  • donvostok

    donvostok
    40 минут назад

    Victrix

    Собравшиеся горожане знали обе песни и активно подпевали Жукову.



    РжачЪ. Но, может, даже три?

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