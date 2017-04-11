Жительница Благовещенска рассказала о жизни в плену у немецких захватчиков

11 апреля во всем мире отмечают памятную дату – освобождение узников фашистских концлагерей. Именно в этот день 1945 года заключенные Бухенвальда подняли восстание, узнав о приближении Советской армии. Съемочная группа «Альфа-канала» побывала в гостях у одной из таких узниц, проживающей в Благовещенске, Марии Афониной.

Марии Федоровне 91 год. Вот уже три года она не выходит из дома – сказываются болезнь и возраст.

Когда Марию отправляли в Германию, ей не было и 16 лет. Вспоминает, что товарный поезд был забит подростками, несся в неизвестность…

«Все такие, как я были, лет по 15-16. И мальчики, и девочки, никаких ни мам, ни пап, ни стариков – вот такую рабочую силу. Останавливали в поле по нужде, кто убегал – того убивали», – говорит Мария Афонина.

В немецком городе Шван Марию и еще нескольких девочек заставили плести корзины. Одна из пленниц немного знала немецкий и поняла, что в эти корзины будут складировать снаряды, предназначенные для уничтожения советского народа. Узницы делали вид, что плести у них не получается. Но следующая работа была еще тяжелей – на фабрике кафельной плитки. Заключенные постоянно мучились от жары и страдали от побоев.

«Кормили баландой нас: там у них брюква, картошка... Хлеб был у них с опилками. И мы с этой Шурой, которая разговаривала немножко на немецком, решили бежать», – вспоминает Мария Афонина.

Однако вскоре девушек поймали, посадили в тюрьму. И все же побег с фабрики спас узницам жизнь, считает Мария Федоровна. При отступлении фашисты убирали свидетелей своих издевательств. Весть о долгожданной победе застала Марию Афонину на чужбине – она работала на бургомистра в одной из деревень, сажала картошку. Вскоре узнице помогли вернуться на родину.

Почти сразу после войны Мария Федоровна переехала в Благовещенск. В мирное время ей тоже пришлось потрудиться, но это была другая работа – уже во благо своей семьи.

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#жизнь #история

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