Молодежь Белогорска поучаствует в забеге на два километра

Фото: activezone.by

В среду, 12 апреля, молодежь и школьники Белогорска поучаствуют во всероссийской акции «Волонтерский космический забег». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция приурочена к 60-летию начала космической эры. Участникам забега предстоит одолеть дистанцию в 1957 метров. Ее постараются преодолеть бегуны в возрасте от 9 до 18 лет.

Перед стартом, в 15:45, состоится парад открытия забега. Непосредственно забег начнется в 16:00. Регистрация участников стартует за час до начала. Сбор на стадионе «Амурсельмаш».

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#дети #отдых #спорт

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