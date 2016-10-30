Амурский спортсмен примет участие в чемпионате России по кикбоксингу

Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области

Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство Дальневосточного Федерального округа по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». Спортсмен из Приамурья Анатолий Береза завоевал на этих соревнованиях право выступить на чемпионате России.

За возможность отправиться на всероссийские соревнования бились более 80 спортсменов из Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Амурской области и Якутии. Команду Приамурья представляли Анатолий Береза – весовая категория 86 килограммов и Роман Селищев – весовая категория 60 килограммов.

В финальном поединке Анатолий Береза одержал победу над спортсменом из Приморского края. Первое место обеспечило амурскому кикбоксеру путевку на чемпионат России в разделе «фулл-контакт с лоу-киком», который пройдет с 8 по 13 мая в Калининграде.

Роман Селищев в своей весовой категории завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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