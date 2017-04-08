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В Благовещенске на месте дорожных работ в воздух взвился пар

В Благовещенске на месте дорожных работ в воздух взвился пар

Во вторник, 11 апреля, в Благовещенске на перекрестке улиц Шимановского и Амурская горожане заметили густой пар, поднимающийся из места, где сейчас идут дорожные работы.

Как сообщало Амур.инфо, дорожные работы на этом перекрестке начались сегодня. В обеденное время здесь на одну из машин упал дорожный знак. Автомобиль получил незначительные повреждения.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» сообщили, что на сетях теплоснабжения в районе перекрестка случилась небольшая течь. «Повода для беспокойства нет, все потребители с отоплением», – заверили в пресс-службе.

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#ЖКХ #происшествия

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