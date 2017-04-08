В Белогорском районе автомобиль сбил лошадь

Фото: province.ru

В понедельник, 10 апреля, в Белогорском районе легковой автомобиль совершил наезд на лошадь. В результате пострадала пассажирка машины. Что стало с животным, неизвестно. Амур.инфо публикует сводку происшествий областного ГИБДД за 10 апреля.

В 08:40 в Тынде водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Grand Hiace, при проезде перекрестка совершил столкновение с автомобилем Suzuki Alto. В результате ДТП женщина-водитель 1973 года рождения с автомобиля Suzuki Alto получила травмы.

В 08:56 на 8 километре автодороги «подъезд к Благовещенску» (Белогорский район) водитель 1940 года рождения, управляя автомобилем Renault SR, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем Toyota Wish. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир 1945 года рождения с автомобиля Renault SR госпитализированы.

В 18:35 на 89 километре трассы «подъезд к селу Некрасовка» (Белогорский район) водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, не имея права на управление транспортным средством, совершил съезд с проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Пассажир 1981 года рождения с травмами доставлен в лечебное учреждение.

В 19:25 в Благовещенске, в районе дома № 74 по улице Загородная, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, на перекрестке, при повороте налево, совершил столкновение с автомобилем Toyota Mark 2. В результате ДТП водитель и пассажир 1992 года рождения с автомобиля Toyota Mark 2 травмированы.

В 21:00 на 13 километре автодороги «подъезд к Благовещенску» (Белогорский район) водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota Caldina, совершил наезд на лошадь, которая выбежала на проезжую часть. В результате ДТП женщина-пассажир 1972 года рождения с автомобиля Toyota Caldina доставлена в больницу.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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