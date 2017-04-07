НАК: в России готовится серия терактов

Фото: Фото: Информационный центр НАК

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о том, что есть оперативная информация о подготовке главарями группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ) терактов на территории нашей страны.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого Исламского государства (запрещено в РФ), вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации», — заявил Бортников во вторник на заседании НАК.

По его словам, примером тому служат резонансные теракты, совершенные в последнюю неделю в России, Великобритании, Швеции и Египте, сообщают РИА-Новости.

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#происшествия

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