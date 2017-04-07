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11апреля
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Сегодня, 17:38 14

НАК: в России готовится серия терактов

НАК: в России готовится серия терактов
Фото: Фото: Информационный центр НАК

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о том, что есть оперативная информация о подготовке главарями группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ) терактов на территории нашей страны.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого Исламского государства (запрещено в РФ), вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации», — заявил Бортников во вторник на заседании НАК.

По его словам, примером тому служат резонансные теракты, совершенные в последнюю неделю в России, Великобритании, Швеции и Египте, сообщают РИА-Новости.

Просмотров всего: 1141

#происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    После такого информирования данный человек не лишится своих постов?

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Амуринфо, срочно меняйте название этой стаиьи, либо укажите, что это цитата. С такими заголовками вы беды не оберетесь.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    надо народ отвлечь от коррупции

  • full

    full
    1 час назад

    Это такой новый вид профилактики - разгласить оперативную информацию?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Было бы даже удивительно не получить "ответку" на успешные действия наших ВКС.

    При наличии таджикско-узбекской армии гастарбайтеров .

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Не совсем понятен смысл его заявления. Чо делать-то? Поеду, на всякий случай, закуплюсь водой, консервами и спичками.

  • full

    full
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Не совсем понятен смысл его заявления. Чо делать-то? Поеду, на всякий случай, закуплюсь водой, консервами и спичками.



    Только магазинчики поменее выбирайте, а то мало ли что...

  • m007

    m007
    1 час назад



    В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок



    От тетушек возле подьезда поступает инфа, так мы в курсе, слышали уже

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    m007



    В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок



    От тетушек возле подьезда поступает инфа, так мы в курсе, слышали уже



    Абраш, ты снова в сиську?

  • Asom

    Asom
    1 час назад



    информация о подготовке главарями группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ) терактов



    Эх, вот бы как в старом добром 1096!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Asom



    информация о подготовке главарями группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ) терактов



    Эх, вот бы как в старом добром 1096!



    предлагаете Крестовый поход замутить ?

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Deus vult!

  • m007

    m007
    54 минуты назад

    Asom

    m007



    В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок



    От тетушек возле подьезда поступает инфа, так мы в курсе, слышали уже



    Абраш, ты снова в сиську?



    Дмитрий

    вот ты довыдергиваешься

    кончится мое терпение

  • Питерский

    Питерский
    52 минуты назад

    full

    Это такой новый вид профилактики - разгласить оперативную информацию?



    Это вид, что работают.Ну и на своём месте усидеть .

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