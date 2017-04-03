Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор школы и член правления Амурского окружного казачьего общества

12 апреля в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает директор Благовещенской школы № 16 Галина Коваль. В утреннем эфире с гостьей поговорят о программе довузовской подготовки учащихся по аэрокосмическому профилю. Ведущие – Екатерина Кузьмина и Эльвира Оверченко.

Днем на «Эхе» обсудят итоги первой межрегиональной научно-практической конференции «Амурское казачество: вчера и сегодня». Гость – член правления Амурского окружного казачьего общества Станислав Сахончик. Проведут дневной эфир Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира, позвонив по номеру (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001.

Просмотров всего: 78

#СМИ

распечатать