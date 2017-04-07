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Хабаровчанин обстрелял посетителей кафе из автомата для страйкбола

Хабаровчанин обстрелял посетителей кафе из автомата для страйкбола
Фото: prom.st

В Хабаровске к одному из городских кафе подбежал мужчина в камуфляжном костюме и расстрелял вход заведения из автомата для страйкбола. В результате нападения пострадали две девушки. Злоумышленника тут же скрутили охранники, передаёт DVHab.ru. Инцидент произошёл в ночь на вторник, 11 апреля.

Прибывший отряд полиции забрал связанного стрелка в отдел. Потерпевшие девушки отправились с ними для того, чтобы написать заявление. Их здоровью и жизни ничего не угрожало – на руках были лишь красные ссадины.

Задержанный сообщил, что собирался пострелять лишь по мусорным ведрам, стоящим у входа в кафе в отместку за то, что на минувших выходных его туда не пустили. В девушек он не стрелял, заверил молодой человек. По его версии, шарики с краской просто отрикошетили от мусорных ведер у входа в заведение.

Медицинское освидетельствование выявило, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении молодого человека возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”. Дело будет рассматриваться в мировом суде», – рассказала Юлия Прокофьева, сотрудник отдела пресс-службы городского УМВД России.

Хулигану грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

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#Дальний Восток #происшествия

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