В Тындинском районе медведи просыпаются и идут на запах к помойкам и свалкам

Фото: Guns.ru

В связи с ранним потеплением в Амурской области ждут скорого выхода медведей после зимней спячки. Выйдя из берлоги, эти хищники активно ищут пищу, появляются у населённых пунктов, автодорог, железнодорожных станций, русел рек. В Тындинском районе этот вопрос стоит особо остро: в прошлом году на территории района пришлось отстрелить девять особей, сообщает газета «БАМ».

В Тындинском регионе Дальневосточной железной дороги медведи бесстрашно прогуливаются вдоль железнодорожной инфраструктуры. Самой «медвежьей» станцией региона является разъезд Якутский на линии Тында – Беркакит. Работники в шутку называют свою станцию зоопарком, так как именно здесь косолапые появляются чаще всего.

«В прошлом году первого медведя машинисты заметили 7 апреля, – рассказывает дежурная по разъезду Якутский Елена Сыч. – А в 2015-м медведи буквально не давали нам выйти из служебного помещения, спали под дверью поста ЭЦ. Все поезда мы встречаем и провожаем с эркера, выходить на улицу опасно».

Численность популяции хищников регулируют специалисты службы охотнадзора. В прошлом году на территории Тындинского района пришлось отстрелить девять особей. Вес взрослого бурого медведя, обитающего на севере области, составляет в среднем 300–400 килограммов.

«Обычно медведи в нашем районе просыпаются к концу апреля, но всё зависит от погодных условий. На северных склонах, где находятся берлоги, снег тает медленно. После зимовки медведь живёт за счёт остатков жира, накопленного с осени, ищет коренья, шишки. У зверя очень чуткое обоняние, поэтому он отлично находит помойки, свалки. Крайне важно утилизировать или вывозить бытовые отходы подальше от населенных пунктов», – рассказывает главный специалист-эксперт управления по охране животного мира Амурской области Сергей Иванов.

1 апреля стартовал весенний сезон охоты на медведей, который продлится до 30 мая. Охотники уже начали приобретать лицензии. За несанкционированный отстрел косолапого нарушителю грозит штраф 90 тысяч рублей.

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