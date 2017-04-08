В Екатеринославке грузовик смял легковушку
Во вторник, 11 апреля, в селе Екатеринославка Октябрьского района произошло жесткое ДТП. Грузовой автомобиль буквально смял легковую иномарку. Фото и видео инцидента появились в социальных сетях.
По информации очевидцев аварии, в результате происшествия никто не погиб. Легковой автомобиль получил критические повреждения.
Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. В ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что информация об аварии появится позже.
Видео: instagram.com/blag_dtp
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