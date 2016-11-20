Возле ЦЭВа начали спиливать деревья

11 апреля возле здания Центра эстетического воспитания в Благовещенске начали спиливать ели. Как сообщалось ранее, решение о демонтаже аллеи деревьев было принято 7 апреля экспертным советом при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Тогда было озвучено, что убрать ели должны в течение месяца, а 10 апреля Центру эстетического воспитания было выдано предписание.

Затягивать с процессом не стали – первые ветки попали под спил уже на следующий день после получения предписания. В редакцию Амур.инфо сразу же начали звонить горожане, которых возмутило уничтожение аллеи.

Но свои действия специалисты аргументировали давно – дело в том, что корни деревьев проросли под фундамент здания, которое является объектом культурного значения.

«Корни разрушают полностью фундамент, они уже даже в подвальном помещении. Это историческое здание, лицо города. Уже процентов на 40 разрушается кирпичная кладка. К тому же здание из-за деревьев не видно. Да и сами ели процентов на 50 подсохли, здесь ни воздуха, ни света для них. Деревья будут убраны в течение, наверное, недели, и будет проведен ремонт фасада здания», – рассказал заместитель директора МУ «Городское управление капитального строительства» Дмитрий Руденко.

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