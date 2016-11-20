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Сегодня, 16:59 68

Возле ЦЭВа начали спиливать деревья

Возле ЦЭВа начали спиливать деревья

11 апреля возле здания Центра эстетического воспитания в Благовещенске начали спиливать ели. Как сообщалось ранее, решение о демонтаже аллеи деревьев было принято 7 апреля экспертным советом при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Тогда было озвучено, что убрать ели должны в течение месяца, а 10 апреля Центру эстетического воспитания было выдано предписание.

Затягивать с процессом не стали – первые ветки попали под спил уже на следующий день после получения предписания. В редакцию Амур.инфо сразу же начали звонить горожане, которых возмутило уничтожение аллеи.

Но свои действия специалисты аргументировали давно – дело в том, что корни деревьев проросли под фундамент здания, которое является объектом культурного значения.

«Корни разрушают полностью фундамент, они уже даже в подвальном помещении. Это историческое здание, лицо города. Уже процентов на 40 разрушается кирпичная кладка. К тому же здание из-за деревьев не видно. Да и сами ели процентов на 50 подсохли, здесь ни воздуха, ни света для них. Деревья будут убраны в течение, наверное, недели, и будет проведен ремонт фасада здания», – рассказал заместитель директора МУ «Городское управление капитального строительства» Дмитрий Руденко.

Просмотров всего: 1215

#культура #природа

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Комментарии
Показать все (68) Обсудить на форуме
  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 часа назад

    охохо

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Когда сажали не думали/

  • Ser_86

    Ser_86
    2 часа назад

    Ну наконец-то!!!

    Да здравствует здравый смысл!!!!

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    убогость мышления торжествует

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 часа назад

    Торжествует целесообразность и ответственность перед будущими поколениями

  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    тупость полная

  • Аватарик

    Аватарик
    2 часа назад

    А остальные деревья на территории памятника архитектуры будут вырубать?... а то с улицы Ленина всю красоту здания не видно будет...

  • zheka_z

    zheka_z
    2 часа назад

    А ведь можно было их школам к Новому Году отдать чем раньше думали-бездари городские или 8 месяцев подождать до праздника можно было

  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    Может еще и возле администрации на Ленина, 135 ёлки спилите? Вдруг они тоже кому-то мешают.Мозгов деревья посадить нет. Набережная голая - ни кусточка, ни деревца.

  • zheka_z

    zheka_z
    2 часа назад

    Удалить корни от фасада и пускай стоят до Нового Года.Потом в микраху ,Моховая и т.д бюджету экономия.Тпу чинуши.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    zheka_z

    А ведь можно было их школам к Новому Году отдать чем раньше думали-бездари городские или 8 месяцев подождать до праздника можно было



    а зачем, ведь это же даром получится )) а как же привычные статьи расходов. И, видимо, побоялись, что люди все же объединятся против этого решения.

  • Алекsey.Ko

    Алекsey.Ko
    2 часа назад

    Щас друиды (дендрофилы) подтянутся,причитать начнут

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Ели конечно нужно высадить обязательно, и чем больше тем лучше! На благоустройства нового участка если даже денег нет, хоть деревья посадите, пусть растут.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Алекsey.Ko

    Щас друиды (дендрофилы) подтянутся,причитать начнут



    Гилофобы пляшут на пнях красивых елок?

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    1 час назад

    "Народ туд бескультурный, испуганный по большей части..." Чехов про амурчан

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Игорь Павлов

    Торжествует целесообразность и ответственность перед будущими поколениями



    Молодец, Игорь! Поднял проблему сохранения памятников архитектуры в городе!

  • full

    full
    1 час назад

    Игорь Павлов

    "Народ туд бескультурный, испуганный по большей части..." Чехов про амурчан



    Это что то сейчас означает в реале?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Хотя конечно, делать это нужно было в Новый год. Сэкономили бы...

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    Сергей Труш
    Игорь Павлов

    Торжествует целесообразность и ответственность перед будущими поколениями



    Молодец, Игорь! Поднял проблему сохранения памятников архитектуры в городе!


    Ага, бесценный вклад в историю благовещенска.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Предлагал на НГ большие сосны. Бесплатно. Никому нафиг не были нужны.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    1 час назад

    Там ветки редкие и сухие наполовину. Из них бы не получились новогодние елки красивые

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    1 час назад

    Зато теперь скульптуры видны стали

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Игорь Павлов

    "Народ туд бескультурный, испуганный по большей части..." Чехов про амурчан



    это вы самокритикой занялись?

  • Археолог2

    Археолог2
    1 час назад

    Аватарик 33 минуты назад

    А остальные деревья на территории памятника архитектуры будут вырубать?... а то с улицы Ленина всю красоту здания не видно будет... Прекрасный вид с ул. Ленина, хоть здание видно. Квартал по новому смотреться стал. Вот еще фасад доделать и будет супер!

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    1 час назад

    Ради такой красоты в камне и ёлок не жалко.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Всем плакальщикам пожаловать по еловой шишке. Аминь.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    1 час назад

    Новость отличная. Кому не нравится, могут пойти убиться головой об оставшиеся стволы, пока их не убрали.

  • Алекsey.Ko

    Алекsey.Ko
    1 час назад

    ФИО красивые ёлки это которые на 50% засохшие? Вы логически подумайте,ёлок в городе хватает, и ещё вырастут,а здание ЦЭВ одно и не вырастет если развалится,неужели это так трудно понять?

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Игорь Павлов

    Новость отличная. Кому не нравится, могут пойти убиться головой об оставшиеся стволы, пока их не убрали.



    павлов, такое самолюбование и уверенность в непогрешимости своих идей на фоне спиленных елок сродни психическому расстройству.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Игорь ПавловНовость отличная. Кому не нравится, могут пойти убиться головой об оставшиеся стволы, пока их не убрали.


    Призыв к суициду? Ай-яй-яй. Но новость и правда отличная. Памятники архитектуры надо сохранять.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Алекsey.Ko

    ФИО красивые ёлки это которые на 50% засохшие? Вы логически подумайте,ёлок в городе хватает, и ещё вырастут,а здание ЦЭВ одно и не вырастет если развалится,неужели это так трудно понять?



    мне трудно понять как человек в зеленом крепком дереве видит сухостой.

  • full

    full
    1 час назад

    Странная фигня - сами у себя чинодралы лакомый кусок из горла выдирают. Снесли бы к чертям этот ЦЭВ, построили бы стодвадцатиэтажку, наварились бы. Эх, Павлов, Павлов....

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    1 час назад

    Ничего там не разрушается, ни фундамент, ни тем более кирпичная кладка. Просто эти елки кому-то, как заноза в заднице, уже много лет спать не дают. А Павлову минус в карму. Фотал бы своих голых теток дальше, да не лез в государственные дела, все равно от Нифашева не далеко ушел.

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    Сергей Труш 12 минут назад

    Игорь Павлов

    Торжествует целесообразность и ответственность перед будущими поколениями

    Молодец, Игорь! Поднял проблему сохранения памятников архитектуры в город

    Это не просто похвала. Это похвала от новоиспеченного депутата. Так, что она бесценна.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    А есть фото, как корни в подвал проросли или это просто легенда? Зачем все ели пилить??? Проредили бы и всё :(

  • sind

    sind
    1 час назад

    Надо было траншею пропилить вдоль фундамента. Пообрезали бы корни.

  • vertex

    vertex
    58 минут назад

    Страж_цитадели

    Ничего там не разрушается, ни фундамент, ни тем более кирпичная кладка. Просто эти елки кому-то, как заноза в заднице, уже много лет спать не дают. А Павлову минус в карму. Фотал бы своих голых теток дальше, да не лез в государственные дела, все равно от Нифашева не далеко ушел.



    Нифашев деревья не губил. Ожидаем новый блог про данное в жизни Сергея Олеговича.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    52 минуты назад

    А где машина для пересаживания деревьев, где 1,5 ляма, потраченные на нее???

    Для тех кто не помнит:

    http://2x2.su/society/article/blagoveschensk-poluchil-mashinu-po-peresadke-derev-3601.html

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    49 минут назад

    Дурак на дураке едет, дураком погоняет.

  • Циник

    Циник
    47 минут назад

    будь проклят бородатый старикан и иже с ним...

  • ay

    ay
    46 минут назад

    EvgenZ

    А где машина для пересаживания деревьев, где 1,5 ляма, потраченные на нее??? Для тех кто не помнит: http://2x2.su/society/article/blagoveschensk-poluchil-mashinu-po-peresadke-derev-3601.html



    Вапрёс, канешна, ынтересный.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    45 минут назад

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    43 минуты назад

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    42 минуты назад

    там ещё какой-то парк есть, и мужик с фамилией ленин на постаменте спилите и снесите уже сразу. да и ТЦ какой-нибудь забодяждте. слава путинойдам

  • ФИО

    ФИО
    41 минута назад

    Желаемое за действительное? Тротуар, каменная завалинка и здание не одно и тоже, тут и архитектором быть не нужно. А нижние сухие ветки на взрослых хвойных деревьях вполне нормальное явление, так как хуже освещённые ветки подсыхают. Перечитайте школьные учебники.

    "…Леса без птиц

    И земли без воды.

    Всё меньше

    окружающей природы,

    Всё больше –

    окружающей среды".

    Роберт Рождественский

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    40 минут назад

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    38 минут назад

    Почему, как защитники какие, так злобные и агрессивные?

    Только молитвами, только упованиями на волю божью можно обрести спокойстви и познать гармонию

  • Циник

    Циник
    34 минуты назад

    ждем, когда неугомонный старикан решит подвести подспил деревья возле Мавритании и выселить от туда институт дабы открыть там ресторацию или кофейню...

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    30 минут назад

    уничтожить "легкие" города проще всего, вжик и нету деревьев, десятилетия работающие на очистку воздуха и летом и зимой

    а рухлядь древнюю оставить чтобы получать деньги на содержание и реконструкцию

    собака глубоко порылась (с)

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    28 минут назад

    Только коллективная молитва может остановить злобных дровосеков Зеленхоза. ога

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    27 минут назад

    ...ух ты! даже крокодилова сумочка может лить крокодиловы слёзы...

  • домовенок

    домовенок
    27 минут назад

    Крокодиловая сумочка

    уничтожить "легкие" города проще всего, вжик и нету деревьев, десятилетия работающие на очистку воздуха и летом и зимой

    а рухлядь древнюю оставить чтобы получать деньги на содержание и реконструкцию

    собака глубоко порылась (с)



    ++++++++++++++++++++++

  • ФИО

    ФИО
    26 минут назад

    Игорь Павлов

    Почему, как защитники какие, так злобные и агрессивные?

    Только молитвами, только упованиями на волю божью можно обрести спокойстви и познать гармонию



    и это говорит человек, который в предыдущих комментариях призывал оппонентов разбивать головы об еще не спиленные деревья? )) какое неприкрытое двуличие

  • Альби

    Альби
    23 минуты назад

    Подозреваю, что Павлов заранее знал, что эти деревья собрались спилить) И умело сыграл на этом! Браво, Павлов, браво!) Запомнят тебя, не переживай!

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    19 минут назад

    Кто не в курсе всех дел, просто внимательней прочтите мой блог

    http://blogs.amur.info/86498/7530/

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    13 минут назад

    Спроси тут любого форумчанина, дескать тебе нравится твоя жизнь?

    Ответит обязательно, что нет, что все ужасно и кошмарно.

    А спроси его, а хочешь хоть что-то изменить в жизни?

    Отаетит: нет, нифкоимслучаи...

    Абсурд

  • ФИО

    ФИО
    8 минут назад

    Игорь Павлов

    Спроси тут любого форумчанина, дескать тебе нравится твоя жизнь?

    Ответит обязательно, что нет, что все ужасно и кошмарно.

    А спроси его, а хочешь хоть что-то изменить в жизни?

    Отаетит: нет, нифкоимслучаи...

    Абсурд



    не говорите за всех. Я вот хочу, что варварство, в привычном смысле этого слова, не преподносилось как спасение, но не закапывать же под елками таких "спасителей".

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    EvgenZ

    А где машина для пересаживания деревьев, где 1,5 ляма, потраченные на нее??? Для тех кто не помнит: http://2x2.su/society/article/blagoveschensk-poluchil-mashinu-po-peresadke-derev-3601.html



    Да уже как-то поднимался вопрос по этой машине - в ответ тишина...

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    7 минут назад



    Это какой же надо быть бесчувственной скатиной, абсолютно бескультурной субстанцией чтобы называть эту старинную архитектуру "старой рухлядью"

    Вас в какой пещере ростили?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    7 минут назад

    павлов? это лишнехромосомный?

  • Зритель

    Зритель
    7 минут назад

    Игорь Павлов 2 минуты назад

    Спроси тут любого форумчанина, дескать тебе нравится твоя жизнь?

    Ответит обязательно, что нет, что все ужасно и кошмарно.

    А спроси его, а хочешь хоть что-то изменить в жизни?

    Отаетит: нет, нифкоимслучаи...

    Абсурд

    Очередная глупость от Павлова. Сам придумал, сам обсудил, сам сделал вывод и всех осудил. Вот какой он положительный.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    7 минут назад

    чойта мне не нравится моя жизнь?

    что кошмарно и ужасно?

    оглядываецца*

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    5 минут назад

    Игорь Павлов

    Это какой же надо быть бесчувственной скатиной, абсолютно бескультурной субстанцией чтобы называть эту старинную архитектуру "старой рухлядью"

    Вас в какой пещере ростили?


    А вас в какой пещере писать учили. Безграмотный блогер хуже безграмотного депутата :(

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 минут назад

    Хмык

    Предлагал на НГ большие сосны. Бесплатно. Никому нафиг не были нужны.



    ну да, и власти тупили.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    4 минуты назад

    Игорь Павлов

    Это какой же надо быть бесчувственной скатиной, абсолютно бескультурной субстанцией чтобы называть эту старинную архитектуру "старой рухлядью"

    Вас в какой пещере ростили?


    А вас в какой пещере писать учили? Безграмотный блогер хуже безграмотного депутата :(

  • Зритель

    Зритель
    3 минуты назад

    Это всегда так-варварство прикрывается благими целями.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 минуты назад



    в

    Вот Эрмитаж стоит без всяких елок. И никому в голову не придет там посадки устраивать

  • Альби

    Альби
    1 минута назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Предлагал на НГ большие сосны. Бесплатно. Никому нафиг не были нужны.



    ну да, и власти тупили.



    Хосподи! Ну наконец-то подключились власти! Вы всё проконтролируете, правда же??

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