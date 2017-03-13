Задолженность по зарплате в Амурской области превышает 120 миллионов рублей

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В Приамурье насчитывается 11 действующих организаций, имеющих задолженность по зарплате, и 13 организаций-банкротов. Руководитель областного управления занятости населения Елена Дуленова сообщает, что задолженность по заработной плате по состоянию на 10 апреля составила 120,7 миллиона рублей перед тремя тысячами работников.

Об этом говорили на совещании в областном правительстве. В полном объеме погасили долги МУП «Комбинат благоустройства» (Серышевский район), Благовещенское отделение ДОСААФ России .

За неделю частично срократили задолженность белогорские компании «Инженерные системы водоотведения» и «Инженерные системы водоснабжения», ООО «Статус» (Сковородинский район), ОАО «Амурдорснаб» (Благовещенск), МУП «Питание торговля» (поселок Прогресс).

Но остаются проблемные предприятия и пока ещё не решенные вопросы их взаимодействия с местной властью. Александр Козлов поручил рабочей группе взять на особый контроль ситуацию с задолженностью по заработной плате предприятий сферы ЖКХ Октябрьского и Сковородинского районов.

Что касается организаций-банкротов, то там задолженность по заработной плате составляет 57,4 миллиона рублей перед 885 работниками. С начала года три организации-банкрота в полном объеме погасили долги.

Благодаря вмешательству губернатора Александра Козлова задолженность в компании «Буреягэсстрой» сократилась почти на 11 миллионов рублей и сегодня составляет 12,8 миллиона. «Снижение произошло за счет того, что решен вопрос по перечислению средств по контракту с АО "НИПИГаз переработка". Это позволило избежать осложнения ситуации с долгами по заработной плате перед работниками "Буреягэсстрой". В ближайшее время планируется получение средств, которые позволят полностью рассчитаться с долгами по заработной плате», – рассказала Елена Дуленова.

Сократила долги перед бывшими работниками фирма «Тындалес» – на 467 тысяч рублей. Как отмечают в управлении занятости населения, в остальных организациях изменений по погашению задолженности нет.

Реестр должников, по данным государственной инспекции труда в Амурской области, пополнила новая организация, занятая на строительстве космодрома – ООО «ЦентрСтрой» (Москва) – 9,2 миллиона рублей перед 222 работниками. По данным Дальспецстроя, его заложенность составляет 204,8 миллиона рублей в отношении 3 755 работников. По информации областной прокуратуры, реальная задолженность Дальспецстроя составляет 102,4 миллиона рублей перед 1 907 работниками, которые трудятся непосредственно на строительстве космодрома Восточный. Остальные работники, вероятно, задействованные на других объектах Дальспецстроя. Результаты проверки по уточнению численности работников космодрома, перед которыми образовалась задолженность, как ожидается, будут известны 20 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.

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