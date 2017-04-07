Трамп поздравил на иврите всех празднующих Песах

Фото: flnka.ru

Президент США Дональд Трамп поздравил иудеев с наступившим праздником Песах, используя словосочетание на иврите «хаг самеах» («весёлого праздника»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Счастливого Песаха каждому, кто празднует в США, Израиле и по всему миру!» – написал американский лидер в Twitter, добавив к этому хэштег на иврите #ChagSameach.

Один из ключевых иудейских праздников Трамп по праву может считать семейным – его дочь Иванка в 2009 году вышла замуж за ортодоксального иудея Джареда Кушнера (в настоящее время он занимает пост советника президента США) и приняла иудаизм.

Песах – праздник в память об исходе евреев из Египта, торжества продолжаются неделю. В этом году Песах пришелся на 10 апреля

Ранее в марте Дональд Трамп поздравил ирландцев с Днём святого Патрика, использовав в своем сообщении фразу на редком гэльском языке.

«Счастливого L Fheile Phadraig всем моим ирландским друзьям!», – написал глава Белого дома. L Fheile Phadraig – по-гэльски означает «День святого Патрика», поясняет ИА Regnum.

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#праздники #США

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