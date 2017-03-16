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11апреля
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Сегодня, 16:07 4

В Приамурье до сих пор не поступила вакцина против клещевого энцефалита

В Приамурье до сих пор не поступила вакцина против клещевого энцефалита
Фото: medportal.ru

По состоянию на 10 апреля в Амурскую область не поступила вакцина против клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщается на сайте амурского управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в результате создается угроза срыва сроков иммунизации населения против энцефалита. Также есть угроза возникновения клещевого энцефалита у амурчан, проживающих на эндемичных территориях.

Как сообщало Амур.инфо, клещи в Амурской области в этом году активизировались раньше обычного. Так, в марте паразит укусил трехлетнего ребенка в Свободном.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в амурское управление Роспотребнадзора. Там попросили отправить письменный запрос. Запрос был отправлен, информагентство следит за развитием событий.

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#здоровье

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Комментарии
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  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    1 час назад

    06.04.2017 сделал ревакцинацию в г.Свободном. Интересно, что мне поставили, физраствор?

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Интересно а вообще кто-нибудь знает, обрабатывают территорию возле города от клещей

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    59 минут назад

    вот тоже интересно, что же я купила

  • холостяк

    холостяк
    18 минут назад

    Не беспокойтесь, скорее всего это остатки запасов.

    на 10 апреля в Амурскую область не поступила вакцина против клещевого вирусного энцефалита

    Но чтобы проверить, сходите в лес пускай вас укусит клещ, тогда точно узнаем.

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