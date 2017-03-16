В Приамурье до сих пор не поступила вакцина против клещевого энцефалита

Фото: medportal.ru

По состоянию на 10 апреля в Амурскую область не поступила вакцина против клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщается на сайте амурского управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в результате создается угроза срыва сроков иммунизации населения против энцефалита. Также есть угроза возникновения клещевого энцефалита у амурчан, проживающих на эндемичных территориях.

Как сообщало Амур.инфо, клещи в Амурской области в этом году активизировались раньше обычного. Так, в марте паразит укусил трехлетнего ребенка в Свободном.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в амурское управление Роспотребнадзора. Там попросили отправить письменный запрос. Запрос был отправлен, информагентство следит за развитием событий.

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