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В селе Ромны из горящего дома спасли двух мужчин

В селе Ромны из горящего дома спасли двух мужчин
Фото: bloknot-volzhsky.ru

Во вторник, 11 апреля, около полудня в селе Ромны на частном подворье на улице Партизанской загорелась зимняя кухня. В задымленном помещении оказались двое пожилых мужчин, которые отравились угарным газом.

К месту пожара выехали сотрудники ПЧ-43: семь человек личного состава и две автоцистерны. На момент прибытия пожарных из окон и дверного проема зимней кухни шел густой дым. Было сформировано звено газодымозащитной службы из трех человек. Из горящего помещения пожарные спасли двух мужчин 1947 и 1950 годов рождения.

Мужчины получили отравление угарным газом. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.

На тушение пожара ушло семь минут. Огнем повреждена зимняя кухня по всей площади и мебель. По предварительной версии, к пожару привела неосторожность при курении, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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