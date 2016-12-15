В Прогрессе школьник упал в открытый колодец с ледяной водой

В Прогрессе 12-летний мальчик, возвращаясь из школы домой, провалился в открытый колодец. На люке не было крышки, вместо нее сверху лежал кусок картона, присыпанный листьями. В итоге школьник, с головой окунувшийся в холодную канализационную воду, получил переохлаждение.

Как рассказала мама мальчика Марина Попова, 10 апреля в два часа дня ее сын возвращался из школы домой. Ребенок перешел проезжую часть и на пути к тротуару упал в колодец.

«Люк находится на газоне как раз между тротуаром и дорогой, сверху он был закрыт картонкой и засыпан листьями, поэтому Ярослав не заметил его. Он с головой ушел под воду и ударился о дно колодца, потом вынырнул и, насколько смог, вскарабкался на стены колодца, зацепившись за небольшие выступы. Ребенок держался за стены, чтобы не утонуть, так как стоять в воде он не мог – не доставал ногами до дна. В таком положении он находился более 10 минут, пока не приехали спасатели», – рассказала мама мальчика Марина Попова.

Также женщина добавила, что первым на помощь позвал одноклассник ее сына, который шел вместе с ним и стал свидетелем случившегося. Одна из прохожих попыталась помочь ребенку, но вытащить его не смогла. Тогда горожанка вызвала сотрудников МЧС и параллельно начала останавливать проезжающие мимо автомобили, надеясь на помощь мужчин-водителей. Но никто, по ее словам, не отреагировал. Вскоре подъехали спасатели, а затем и сотрудники администрации.

«В считанные минуты подъехал автобус, из него вытащили бетонную плиту и закрыли люк. То есть, пока ребенок туда не упал, никто не заботился о том, что колодец открыт. А ведь там рядом и школа, и больница. Это центральная часть города, там много людей ежедневно проходит, в том числе несколько сотен детей, идущих в школу и обратно. Хорошо, сын сообразил, что делать в эту минуту, и зацепился за стены. Но если бы туда упал ребенок лет семи, то трагедии было бы не избежать», – высказалась Марина Попова.

Мальчика после случившегося доставили в больницу, врачи констатировали переохлаждение. Сейчас ребенок находится дома на больничном. Мама Ярослава сразу написала претензию в администрацию поселка на выплату материального ущерба и на устранение нарушений. «Я хочу, чтобы они по всему городу проехали и закрыли все люки, хочу наказать их за такую халатность, потому что это ведь не единственный открытый колодец. Я специально сегодня прокатилась по городу и увидела несколько открытых люков. Почему за этим не следят?» – сказала жительница Прогресса.

Получить комментарий в администрации Прогресса редакции Амур.инфо не удалось. В приемной сообщили, что ни главы поселка, ни ее заместителя нет на месте. Между тем информацию по поводу случившегося дали в амурском управлении МВД.

«Сообщение о происшествии поступило полицейским от сотрудников больницы, куда доставили мальчика. Полицейские сразу выехали на место и опросили маму ребенка. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. В рамках этой проверки в администрацию Прогресса направлено представление о предоставлении информации о том, кто занимается обслуживанием колодцев в поселке. Также полицейские сейчас устанавливают свидетелей происшествия и тех очевидцев, которые могут сообщить, с какого времени этот колодец находился в таком состоянии», – прокомментировала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Амурской области Элина Якубова.

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