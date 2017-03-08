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На Нижне-Бурейской ГЭС завершен первый этап наполнения водохранилища

На Нижне-Бурейской ГЭС завершен первый этап наполнения водохранилища
Фото: пресс-служба «РусГидро»

В воскресенье, 9 апреля, на Нижне-Бурейской ГЭС завершился первый этап наполнения водохранилища. Оно достигло промежуточной отметки в 128 метров.

Стартовал первый этап 28 марта. Почти за две недели в водохранилище поступило 0,7 кубокилометра воды. Создан напор, необходимый для начала испытаний первых двух гидроагрегатов. В настоящее время граница подпора водохранилища находится в районе бывшего села Бахирево.

Как сообщает пресс-служба «РусГидро», второй этап наполнения водохранилища будет проведен во время летнего паводка. Он предполагает достижение нормального подпорного уровня – отметки в 138 метров.

С момента старта наполнения водохранилища нештатных ситуаций не возникло.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года. Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.

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#строительство #энергетика

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Комментарии
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  • ЛёхаЛёха

    ЛёхаЛёха
    3 часа назад

    Ну цены на электроэнергию для Амурчан надо полагать все-равно не снизят...

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