Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:58 6

Житель Магдагачи похитил две тонны цинка из грузового поезда

Житель Магдагачи похитил две тонны цинка из грузового поезда
Фото: ytimg.com

В Приамурье житель Магдагачи похитил из грузового поезда две тонны цинка в слитках. В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, на ж/д станцию Белогорск прибыл грузовой поезд, в составе которого был контейнер с цинком. Оказалось, что у контейнера открыты двери, а груза недостает.

Транспортные полицейские установили места, где останавливался поезд. На станции Магдагачи ими был задержан местный житель. У мужчины изъяли 100 слитков цинка общей массой 1 990 килограммов.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража».

Просмотров всего: 745

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • wawbwc

    wawbwc
    3 часа назад

    сейчас у мужика реально дома цинковые ведра и тазы ...

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    вот так взял на угад и открыл нужный контейнер ? Ищите подельников .....

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    зачем искать подельников, это уже группа лиц, срок больше светит и следакам работы бумажной больше

  • Victrix

    Victrix
    35 минут назад

    цинканул кто-то....

  • m007

    m007
    26 минут назад

    Зря ржете

    "!есмотря на то что суточная потребность в цинке у человека ниже, чем в других микроэлементах, его роль для организма переоценить невозможно. Цинк – один из структурных компонентов биологических мембран, рецепторов клеток, белков, гормонов, он входит в состав более 200 ферментных систем, необходим для выработки форменных элементов крови. "

    .

    2017 год

    Амурчане выживали как могли

  • АК-47

    АК-47
    9 минут назад

    Так это рам на тырнет зарабатывать полез?

    То то его не слышно и не видно

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске на месте дорожных работ в воздух взвился пар
Происшествия

В Белогорском районе автомобиль сбил лошадь
Общество 14

НАК: в России готовится серия терактов
В России и мире

Хабаровчанин обстрелял посетителей кафе из автомата для страйкбола