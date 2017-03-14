Житель Магдагачи похитил две тонны цинка из грузового поезда

Фото: ytimg.com

В Приамурье житель Магдагачи похитил из грузового поезда две тонны цинка в слитках. В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, на ж/д станцию Белогорск прибыл грузовой поезд, в составе которого был контейнер с цинком. Оказалось, что у контейнера открыты двери, а груза недостает.

Транспортные полицейские установили места, где останавливался поезд. На станции Магдагачи ими был задержан местный житель. У мужчины изъяли 100 слитков цинка общей массой 1 990 килограммов.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража».

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