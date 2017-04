50 Cent ударил в грудь фанатку во время концерта (видео)

Фото: youtube.com

Известный американский рэпер 50 Cent на своем концерте ударил одну из назойливых зрительниц в грудь. Инцидент произошёл во время выступления в Балтиморе и был зафиксирован на видео. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Исполнитель подошел к самому краю сцены, протянув руку своим поклонникам. В это время одна из его поклонниц ухватилась за артиста и потянула к себе. Теряющий равновесие рэпер соскочил в зал и рефлекторно нанёс удар удерживающей его фанатке.

Зрители начали громко возмущаться, и музыкантам ничего не оставалось, как пригласить пострадавшую зрительницу на сцену, чтобы сгладить конфликт. Девушка претензий не выказывала, присутствие на одной сцене со звёздами её воодушевило, и она принялась активно приплясывать под очередную композицию группы.

50 Cent (настоящее имя – Кёртис Джексон) – американский рэпер, актёр, боксёрский промоутер и продюсер. Известность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Tryin’ и The Massacre. 50 Cent добился успеха с обоими альбомами, продав более 40 миллионов экземпляров по всему миру. Джексон имел много конфликтов с другими рэперами, включая Ja Rule, Game, Fat Joe и Rick Ross.

