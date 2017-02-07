Дорожный знак упал на автомобиль в Благовещенске рядом с местом проведения дорожных работ

В Благовещенске на перекрестке улиц Шимановского – Амурская, где во вторник, 11 апреля, начались дорожные работы, образовалась пробка. По словам очевидцев, колонна автомобилей выстроилась по Амурской почти до улицы 50-летия Октября. В обеденное время здесь же машину упал дорожный знак.

В пресс-службе Благовещенского отдела полиции корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что происшествие случилось рядом с местом проведения дорожных работ. На перекрестке работали инспекторы ГИБДД, которые установили, что упавший знак нанес автомобилю незначительные повреждения.

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