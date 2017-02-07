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11апреля
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Дорожный знак упал на автомобиль в Благовещенске рядом с местом проведения дорожных работ

Дорожный знак упал на автомобиль в Благовещенске рядом с местом проведения дорожных работ

В Благовещенске на перекрестке улиц Шимановского – Амурская, где во вторник, 11 апреля, начались дорожные работы, образовалась пробка. По словам очевидцев, колонна автомобилей выстроилась по Амурской почти до улицы 50-летия Октября. В обеденное время здесь же машину упал дорожный знак.

В пресс-службе Благовещенского отдела полиции корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что происшествие случилось рядом с местом проведения дорожных работ. На перекрестке работали инспекторы ГИБДД, которые установили, что упавший знак нанес автомобилю незначительные повреждения.

Просмотров всего: 1509

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Это да 64

    Это да 64
    5 часов назад

    А упал бы на инспектора , сопротивление при исполнении и каюк знаку....!!!!

  • Дуshка

    Дуshка
    4 часа назад

    я ничего не вижу из фотографий.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    фото в зеркало заднего вида, прям очень нужно было и что это фото несет?))

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Ну, если гайцы как всегда три часа ехали на место ДТП, то конечно пробка образовалась.....

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    Kats

    Ну, если гайцы как всегда три часа ехали на место ДТП, то конечно пробка образовалась.....



    пробка образовалась из-за дорожных работ...не из за гайцов

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